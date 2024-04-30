聽新聞
test
0:00 / 0:00
投300萬振興花蓮觀光 Klook5月起「免抽佣」回饋商家
0403地震對重創花蓮觀光，旅遊電商平台Klook支持花蓮旅遊重建，宣布推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」，自今年5月起至9月底，花蓮地區的體驗、行程、包車、飯店和美食商家，都能享有訂單免佣金的優惠，等於旅客支付的費用將直接全額回饋給商家，計畫投入至少300萬元，鼓勵旅客回流。
Klook台灣總經理李雅寧表示，花蓮擁有豐富的自然景觀和原住民文化，一直是吸引台灣及海外旅客的亮點，推出「免抽佣計劃」目的在提供當地旅遊商家實際的經濟支持，暑假期間也將陸續上線花蓮行程優惠活動。此項計畫不僅開放給既有商家夥伴，只要在9月前加入的合作夥伴也能享有同樣的免佣金優惠。
Klook指出，此項免佣金計畫以花蓮在地的體驗、行程、包車、飯店和美食商家為主，既有商家會自動加入此項計畫，欲加入的新商家則設有專門的「供應商註冊」平台，可通過Klook商家註冊頁面進行登記，除了5個月訂單佣金全免，Klook也將承擔每筆交易訂單中信用卡手續費。
Klook說明，旅客只要在Klook「花蓮」目的地頁面上，挑選5到9月觀光行程、飯店、包車接送、美食品嚐、戶外活動等活動體驗，即符合免抽佣訂單條件，會將訂單費用全額返回給商家。除了免抽佣計劃，未來也將陸續推出暑假出遊優惠活動，帶動更多旅客前往花蓮旅遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言