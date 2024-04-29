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連續一個月9折！個人燒肉「發肉Me」插旗台北東區

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
A5和牛滿足盛合套餐，1,230元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
A5和牛滿足盛合套餐，1,230元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供

隨著獨食文化盛行，「發肉燒肉餐酒」於台北東區商圈打造全新個人燒肉品牌「發肉Me個人燒肉專門店」，預計5月1日正式開幕，主打多樣化的個人燒肉套餐，並且加入「請勿打擾牌」、「自助點餐」等元素，致力打造「I型人友善餐廳」。除了推出「訂閱制」方案之外，5月還可享用餐9折、加送聯名日本咖哩麵包的開幕慶祝優惠。

根據全球知名性格測試「MBTI」，將測試者的個性區分為16種人格，其中「I型人」很需要獨處來保有自己的空間；「E型人」則偏好與外界的人事物創造連結。此次新開幕「發肉Me」就是將行之有年的個人燒肉概念再進化，成為「I型人友善餐廳」。全店共計規劃有17席的個人座位，皆採「面壁型」設計，加上隔板、單人烤爐的設計，打造出個人燒肉小天地。

此外，店內採「QRcode自助點餐」，減少顧客與店員互動的需求。另外還設計有「請勿打擾牌」，兩面分別寫著「只想沉浸個人小宇宙」、「歡迎進入我的世界」，讓顧客依照自己的心理狀態，決定要不要讓店員互動，令喜歡獨處的I型人也能自在用餐。同時抽屜中還有作為留言板使用的神秘小卡，藉此增加人與人之間的低調互動。

餐點部份，全店提供有9款個人燒肉套餐，每套320元起。主打款的「發肉Me六宮格精選和牛套餐」，內含日本A5和牛肩小排、美國極上牛小排、澳洲和牛後腰翼板、澳洲穀飼牛橫膈膜、西班牙伊比利豬肋條、精選台灣松阪豬等6種精選肉品，每套1,150元。「A5和牛滿足盛合套餐」則有A5日本和牛薄切紐約客、肩小排與角切，每套1,230元。

主打高CP值的「海陸大餐盛合」，內含穀飼牛肋條、精選松阪豬、鹽蔥雞腿肉與剝殼白蝦，每套490元。另外還有「舒服牛盛合套餐」、「舒服燒鳥盛合套餐」、「牛豬都要吃到套餐」與「今天只想吃豬雞套餐」等不同選擇。套餐均提供小菜、生菜、沙拉、白飯，並可享「現煮雞湯喝到飽」；隨餐並提供有燒肉醬、蒜泥、辣椒粉、玫瑰鹽與檸檬汁等調味料，讓民眾自行搭配。

除了燒肉套餐，發肉Me並提供多款特色餐點。「限量牛鰻飯」同時吃得到蒲燒鰻魚與醬燒牛肉，每份330元；「炙燒比目魚鰭邊蓋飯」則是將炙燒比目魚鰭邊肉搭配鮭魚卵上桌，每份290元。「招牌生食干貝漢堡」將北海道生食級干貝夾入日本松葉蟹膏、蟳味棒，再澆上鮭魚卵，擁有豐富海水鹹甜香氣，每份189元。至於「招牌麻油雞蘭佛」以先烤後炸的手法呈現，具有濃郁麻油香，每份169元。另外還有「發肉の挽肉佐生食蛋黃」，滿足日式漢堡排愛好者的心，每份220元。

發肉Me針對燒肉控特別打造「發肉Me尊榮訂閱VIP會員」系統，凡加入VIP會員，每月皆可獲得10張餐點招待券，憑券即可免費兌換餐點，亦可分贈親友使用。會員到店用餐並可享「免排隊」禮遇，用完餐後，並會加贈伴手禮作為隔日早餐，生日月可再享壽星8折券。訂閱方案每月原價490元，早鳥優惠價390元，加入後可隨時取消。

為慶祝新店開幕，5月1日至5月31日期間，凡到店用餐即可享「消費金額9折」優惠；每日前30名顧客，再贈價值150元的聯名款「我和一心日本咖哩麵包」。

【發肉Me個人燒肉專門店】

地址：台北市大安區大安路一段51巷17號1樓

電話：02-2741-7169

發肉Me以個人燒肉為主軸，打造「I型人友善餐廳」。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉Me以個人燒肉為主軸，打造「I型人友善餐廳」。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉と米漢堡排佐生食蛋黃，220元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉と米漢堡排佐生食蛋黃，220元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
海陸大餐盛合，490元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
海陸大餐盛合，490元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
招牌麻油雞蘭佛，169元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
招牌麻油雞蘭佛，169元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉Me個人燒肉專門店共計規劃17席的個人座位。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉Me個人燒肉專門店共計規劃17席的個人座位。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
限量牛鰻飯，330元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
限量牛鰻飯，330元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
招牌生食干貝蟹膏漢堡，189元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
招牌生食干貝蟹膏漢堡，189元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉Me採個人燒肉空間，並且加入「請勿打擾牌」的設計。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉Me採個人燒肉空間，並且加入「請勿打擾牌」的設計。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
炙燒比目魚鰭邊蓋飯，290元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
炙燒比目魚鰭邊蓋飯，290元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉Me六宮格精選和牛套餐，1,150元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供
發肉Me六宮格精選和牛套餐，1,150元。圖／發肉Me個人燒肉專門店提供

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