馬爹利首創Single Cru系列 以單一產區展現風土魅力

身為歷史最悠久的法國頂級干邑酒莊，馬爹利（Martell）領先全球4大頂級干邑酒廠，首創「單一產區珍釀系列（The Single Cru Collection）」，成為首間推出「單一產區」全系列的頂級干邑品牌。該系列每一款干邑，皆來自「單一產區」的生命之水，且每年限量生產，從上萬種窖藏生命之水中，甄選400款珍稀生命之水調和而成，打造僅占1%的馬爹利酒款，完美詮釋四大干邑產區的風土之美，開創頂級干邑的全新篇章。

馬爹利第九代首席釀酒師Christophe Valtaud，承襲品牌超過三個世紀的精深工藝，嚴格挑選最能精準如實呈現各大產區鮮明特色的生命之水，再以精湛工藝完美調和，最終成就極致純粹的「單一產區珍釀系列」：其中包括3款超越VSOP等級的干邑酒款，以及2款超越XO等級的干邑酒款。

「馬爹利單一產區珍釀系列——VSOP優質林區干邑」藉由馥郁多汁的清爽果香，讓感官為之振奮，品飲時能感受活潑芬芳的自然氣息在舌尖躍動。「馬爹利單一產區珍釀系列——VSOP邊緣區干邑」，完美展現馬爹利經典產區的精緻典雅，以優美獨特的香甜水果和細緻花香席捲味蕾，留下濃郁迷人的餘韻。而「馬爹利單一產區珍釀系列——VSOP小香檳區干邑」，則帶有莓果與果乾的香氣，細緻又富有層次的風味帶有溫暖香料與濃郁堅果氣息，在口中完美平衡。3款干邑皆忠實呈現優質林區、邊緣區與小香檳區的風土及獨一無二的特色風味。

在此系列中，首席釀酒師Christophe Valtaud在邊緣區與大香檳區兩大享負盛名的頂級干邑產區，進行更深入的感官探索，打造「馬爹利單一產區珍釀系列——XO大香檳區干邑」與「馬爹利單一產區珍釀系列——XXO邊緣區干邑」。此兩款皆為限量珍稀酒款，於瓶身印有專屬編號，獨具珍藏價值。

前者充分展現出大香檳區的陳年潛力，精選高年份生命之水悉心調和，賦予酒款濃郁堅果與果乾香氣，並帶有獨特胡椒風味，強勁口感與芬芳果香於口中達到完美平衡，並於尾韻散發獨特木質香調。

後者來自馬爹利最引以為傲的核心產區邊緣區，此產區不僅面積最小、極為珍貴，Christophe Valtaud從中奢選年份極高、已達馥郁香氣巔峰的生命之水，陳釀至最理想狀態後，結合馬爹利傲人的調和工藝，細緻優雅風味完美彰顯，層次繁複的迷人果香與無與倫比的飽滿口感引人沉醉。

馬爹利傳承超過三百年歷史的釀造極藝，以創新挑戰的精神聞名於世，淬煉出干邑獨特的面貌。無論是創新獨特的「馬爹利藍淬燕（Blue Swift）」、超凡細緻的「馬爹利名仕（Noblige）」、干邑傳奇的「馬爹利藍帶（Cordon Bleu）」、傳世典範的「馬爹利XO」，或是業界首創的「馬爹利單一產區珍釀系列」，馬爹利持續追求卓越、大膽創新，每一滴干邑背後皆是首席釀酒師傾盡畢生工藝，體現對風土的極致詮釋，向品酩鑑賞家們展現品牌匠心獨具與創新的精神，與製酒藝術的非凡成就。

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