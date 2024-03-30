限時登場！Swatch打造最親民鐘表展與藝術展 邀民眾賞玩配戴在手上的藝術作品

從2018年開始，Swatch就陸續與世界知名博物館、美術館合作，結合大師傑作，並推出限定藝術腕表，再次詮釋多年以來品牌擁有「世界最小畫布」的美稱。今年，Swatch跨界英國Tate Gallery推出全新Swatch Art Journey系列表款，在台上市之際，還首度打造限時鐘表展與藝術展，讓一般消費者也能感受兩者結合的樂趣。

說起藝術展或是鐘表展總給人高不可攀的印象，然而Swatch為了全新Swatch Art Journey系列表款開賣，特別自3月31日到4月7日為止，包下交通便利的「Rendezvous秘點」咖啡廳，舉辦期間限定展覽，讓更多人可賞玩配戴在手上的藝術作品。此次Swatch Art Journey展覽，陳列了與英國Tate Gallery合作的7只腕表，分別是英國最偉大風景畫家透納（JMW Turner)、夏卡爾（Marc Chagall ）、法國畫家雷捷（Fernand Léger）、布爾喬亞（Louise Bourgeois）、「野獸派」大師馬諦斯（Henri Matisse）和米羅（Joan Miró）、巴恩斯格雷厄姆（Wilhelmina Barns-Graham）的經典傑作。

此次Swatch Art Journey展覽，陳列了與英國Tate Gallery合作的7只腕表。圖／Swatch提供

Swatch擷取了畫作部分元素，運用在不同尺寸的表款上，創作出全新的觀賞視角。而且在限定展覽中，還有專人解說導覽，不用買機票到英國也能感受到Tate Gallery的藝術氛圍。另外部分腕表也已經上市，Swatch表示向來藝術合作款在市場反映向來不俗，但截至目前為止，最受歡迎的是運用透納名作《緋紅落日》的款式，會隨著時間的遞嬗而變化色彩，也是這系列第一次配有日曆輪設計，讓人想收藏。