全台「烘焙大賞Top 30」出爐 陳耀訓、微熱山丘上榜
「台北國際烘焙暨設備展」預計於3月14日3月17日於南港展覽館舉辦。主辦單位特別舉辦「2024台灣烘焙大賞」，進行潛力獎、Top30評選活動。其中「潛力獎」以布丁作為競賽主題，並由露•LooL Canelé Pâtisserie的「鹽之花起司奶蓋焦糖布丁」獲得金獎，Baguette 禮品‧烘焙坊的「總統布丁」、亞尼克的「生乳蒸布丁」則分居銀、銅獎。
根據網路聲量調查，「布丁」為2023年網路聲量最高的烘焙品項。因此「台灣烘焙大賞－潛力獎」即以布丁作為競賽主題，吸引超過70間店家報名參賽。最終「露•LooL Canelé Pâtisserie」的「鹽之花起司奶蓋焦糖布丁」獲得金獎。此款布丁口感介於昭和布丁及法式布蕾，並以苦甜焦糖液、法國鹽之花鹹味起司奶蓋點綴。銀獎由「Baguette 禮品‧烘焙坊」的「總統布丁」獲得；銅獎則是亞尼克的「生乳蒸布丁」。另外艾比兒甜點-東門三樓的「日式香草烤布丁」、黑手甜點的「焦糖厚布丁」則拿下優勝。
除了布丁競賽外，主辦單位也調查全台烘焙產品的網路聲量，公佈Top 30榜單，包括Amo阿默蛋糕的「荷蘭貴族手工蛋糕」、Bear Bakery小熊菓子的「芙菲小圓餅」、ChizUP!的「招牌黃金起司」，還有Creammm.t的「檸檬塔」、八月堂「蜂巢可頌」等品項均成功上榜，另外如「陳耀訓」等引起網路熱論的品牌，也成功入圍。
【2024台灣烘焙大賞 TOP30】
Amo阿默蛋糕－荷蘭貴族手工蛋糕
Bear Bakery－小熊菓子芙菲小圓餅
ChizUP!－招牌黃金起司
Creammm.t－檸檬塔
八月堂－蜂巢可頌
大師兄手工蛋捲－原味蛋捲
小潘蛋糕坊－鳳梨酥
不二坊－蛋黃酥
不二糕餅－蛋黃酥
午冬甜點－濃抹私藏千層酥
天子舒芙蕾－法國飛雪奶油舒芙蕾
先麥芋頭酥－芋頭酥
亞尼克－法式青桔芒果生乳捲
佳德糕餅－鳳梨酥
依蕾特－鮮奶布丁
旺萊山－鳳梨酥
金桃家草莓大福－草莓大福
青鳥旅行－原味肉鬆蛋捲
奕順軒－原味奶凍捲
春上布丁蛋糕－布丁蛋糕
紅磚布丁－傳統焦糖烤布丁
香帥蛋糕－經典芋頭/芋泥蛋糕卷
海邊走走－花生愛餡蛋捲
起士公爵－純粹原味乳酪蛋糕
猜心泡芙－金糖原味泡芙
陳耀訓－蛋黃酥
堯平布朗尼－布朗尼組合包
微熱山丘SunnyHills－鳳梨酥
諾貝爾奶凍－日式牛奶雪露奶凍捲
鴻鼎菓子－噠啵曲奇
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