全台「烘焙大賞Top 30」出爐 陳耀訓、微熱山丘上榜

「台北國際烘焙暨設備展」預計於3月14日3月17日於南港展覽館舉辦。主辦單位特別舉辦「2024台灣烘焙大賞」，進行潛力獎、Top30評選活動。其中「潛力獎」以布丁作為競賽主題，並由露•LooL Canelé Pâtisserie的「鹽之花起司奶蓋焦糖布丁」獲得金獎，Baguette 禮品‧烘焙坊的「總統布丁」、亞尼克的「生乳蒸布丁」則分居銀、銅獎。

根據網路聲量調查，「布丁」為2023年網路聲量最高的烘焙品項。因此「台灣烘焙大賞－潛力獎」即以布丁作為競賽主題，吸引超過70間店家報名參賽。最終「露•LooL Canelé Pâtisserie」的「鹽之花起司奶蓋焦糖布丁」獲得金獎。此款布丁口感介於昭和布丁及法式布蕾，並以苦甜焦糖液、法國鹽之花鹹味起司奶蓋點綴。銀獎由「Baguette 禮品‧烘焙坊」的「總統布丁」獲得；銅獎則是亞尼克的「生乳蒸布丁」。另外艾比兒甜點-東門三樓的「日式香草烤布丁」、黑手甜點的「焦糖厚布丁」則拿下優勝。

除了布丁競賽外，主辦單位也調查全台烘焙產品的網路聲量，公佈Top 30榜單，包括Amo阿默蛋糕的「荷蘭貴族手工蛋糕」、Bear Bakery小熊菓子的「芙菲小圓餅」、ChizUP!的「招牌黃金起司」，還有Creammm.t的「檸檬塔」、八月堂「蜂巢可頌」等品項均成功上榜，另外如「陳耀訓」等引起網路熱論的品牌，也成功入圍。