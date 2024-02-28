快訊

「挖呀挖」老師遭爆疑下海！截圖網瘋傳 幼稚園曝她已離職

日職／陽岱鋼現身！重返日本有稻葉牽線 暫不想中職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台「烘焙大賞Top 30」出爐 陳耀訓、微熱山丘上榜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
以「布丁」為主題的2024台灣烘焙大賞潛力獎，近日公佈獲獎名單。圖／業者提供
以「布丁」為主題的2024台灣烘焙大賞潛力獎，近日公佈獲獎名單。圖／業者提供

「台北國際烘焙暨設備展」預計於3月14日3月17日於南港展覽館舉辦。主辦單位特別舉辦「2024台灣烘焙大賞」，進行潛力獎、Top30評選活動。其中「潛力獎」以布丁作為競賽主題，並由露•LooL Canelé Pâtisserie的「鹽之花起司奶蓋焦糖布丁」獲得金獎，Baguette 禮品‧烘焙坊的「總統布丁」、亞尼克的「生乳蒸布丁」則分居銀、銅獎。

根據網路聲量調查，「布丁」為2023年網路聲量最高的烘焙品項。因此「台灣烘焙大賞－潛力獎」即以布丁作為競賽主題，吸引超過70間店家報名參賽。最終「露•LooL Canelé Pâtisserie」的「鹽之花起司奶蓋焦糖布丁」獲得金獎。此款布丁口感介於昭和布丁及法式布蕾，並以苦甜焦糖液、法國鹽之花鹹味起司奶蓋點綴。銀獎由「Baguette 禮品‧烘焙坊」的「總統布丁」獲得；銅獎則是亞尼克的「生乳蒸布丁」。另外艾比兒甜點-東門三樓的「日式香草烤布丁」、黑手甜點的「焦糖厚布丁」則拿下優勝。

除了布丁競賽外，主辦單位也調查全台烘焙產品的網路聲量，公佈Top 30榜單，包括Amo阿默蛋糕的「荷蘭貴族手工蛋糕」、Bear Bakery小熊菓子的「芙菲小圓餅」、ChizUP!的「招牌黃金起司」，還有Creammm.t的「檸檬塔」、八月堂「蜂巢可頌」等品項均成功上榜，另外如「陳耀訓」等引起網路熱論的品牌，也成功入圍。

【2024台灣烘焙大賞　TOP30】

Amo阿默蛋糕－荷蘭貴族手工蛋糕

Bear Bakery－小熊菓子芙菲小圓餅

ChizUP!－招牌黃金起司

Creammm.t－檸檬塔

八月堂－蜂巢可頌

大師兄手工蛋捲－原味蛋捲

小潘蛋糕坊－鳳梨酥

不二坊－蛋黃酥

不二糕餅－蛋黃酥

午冬甜點－濃抹私藏千層酥

天子舒芙蕾－法國飛雪奶油舒芙蕾

先麥芋頭酥－芋頭酥

亞尼克－法式青桔芒果生乳捲

佳德糕餅－鳳梨酥

依蕾特－鮮奶布丁

旺萊山－鳳梨酥

金桃家草莓大福－草莓大福

青鳥旅行－原味肉鬆蛋捲

奕順軒－原味奶凍捲

春上布丁蛋糕－布丁蛋糕

紅磚布丁－傳統焦糖烤布丁

香帥蛋糕－經典芋頭/芋泥蛋糕卷

海邊走走－花生愛餡蛋捲

起士公爵－純粹原味乳酪蛋糕

猜心泡芙－金糖原味泡芙

陳耀訓－蛋黃酥

堯平布朗尼－布朗尼組合包

微熱山丘SunnyHills－鳳梨酥

諾貝爾奶凍－日式牛奶雪露奶凍捲

鴻鼎菓子－噠啵曲奇

烘焙 甜點

延伸閱讀

228限時1天！全家便利商店Fami!ce霜淇淋「第2支5元」　指定現煮咖啡也有限定優惠

起司都算乳品類嗎？低脂比全脂更健康？一圖看懂常見牛奶迷思

抹茶起司雪糕、抹茶生乳捲！6款抹茶甜點　苦甜又香濃

星級評論／米可白拿下金鐘 老家餅店成鹿港必遊景點

相關新聞

全台「烘焙大賞Top 30」出爐 陳耀訓、微熱山丘上榜

「台北國際烘焙暨設備展」預計於3月14日3月17日於南港展覽館舉辦。主辦單位特別舉辦「2024台灣烘焙大賞」，進行潛力獎...

史上最快！穿越機跟拍F1 Red Bull賽車 4秒達300km/h

2024年 F1一級方程式賽季將於本週末展開，而三屆F1世界冠軍車手Max Verstappen，也將駕駛Red Bul...

梅莉史翠普巧搭Prada 娜塔莉波曼紅玫瑰隨身蝴蝶自來

紅色總帶來熱情、自信、豐沛的聯想，紅色也不時成為紅毯、派對上的常見色彩，但如何巧妙拿捏？近日便有安雅泰勒喬伊（Anya ...

醫師組薩克斯風團15年 登上專業音樂廳追逐音樂夢

在這個春天，臺北誠品表演廳上演了一場振奮人心的音樂會，緊接著3/2（六）即將在臺中教育大學寶成演藝廳登場。由一群熱愛音樂的醫師們所組成的「貓頭鷹SAX重奏團」，攜手來自各行各業的社會人士所組成的「米克斯薩克斯風重奏團」，從業餘愛好者到登上專業音樂廳舉辦售票音樂會，鼓舞了無數的薩克斯風學習者。

一眼飽覽50年飛行表精華！101快閃店限時「起飛」！

正因為飛行的困難，連帶讓飛行文化的周邊都彌足珍貴。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）曾在上世紀的1950年代推出特別為飛...

2024台灣燈會省力賞燈路線曝光 下載APP再抽住宿券

2024台灣燈會高鐵燈區自元宵節啟燈後，獲得不少民眾好評，總計已逾700萬參觀人次，但考量燈區範圍廣大，南市觀旅局特推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。