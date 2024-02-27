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Momo平井桃躺平也活力？Miu Miu推全新廣告形象

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
躺平怎麼了？Miu Miu X New Balance最新聯名系列，以白色牆面、床單搭配大地色球鞋，盡展慵懶閒散。圖／Miu Miu提供
躺平怎麼了？Miu Miu X New Balance最新聯名系列，以白色牆面、床單搭配大地色球鞋，盡展慵懶閒散。圖／Miu Miu提供

為了更準確、更有風格地呈現主張，精品品牌的形象廣告總別出心裁、吸人注目，一如近日Miu Miu再度與運動品牌New Balance合作，推出MIU MIU X New Balance 2024形象廣告，Balenciaga則推出「IT’S DIFFERENT」以包款搭配幽默口號，也帶出新世代詼諧、不拘小節的隨性玩味。

Miu Miu與New Balance的聯名已推出多次，每回都引起熱烈好評。本次則以New Balance的經典款530跑鞋為基礎再改造，推出仿舊麂皮、經典黑白天然麂皮與網布面料兩種款式。形象中除取用白色牆面、手機、皺摺的白床單傳遞無壓力調性，更為TWICE女團成員모모（MOMO）平井桃替日本女性雜誌SPUR拍攝時穿著，成為「躺平也活力」的運動風格時尚單品。

另一邊，Balenciaga的形象廣告「IT’S DIFFERENT」，則邀請到品牌大使金卡達夏（Kim Kardashian）入鏡，以裸色上衣外搭黑色網襪，背景牆櫃上再陳列琳瑯滿目的各式Balenciaga包款，氣場全開。形象廣告則搭配上暗藏玄機的文案，例如其中一只Rodeo包款外掛了難數計的塑膠吊牌、鑰匙...並搭配「Not so quiet」的文案；此時另一只同款的黑色Rodeo包款則僅有背帶、鑰匙圈並搭配以「A bit more quiet」的文案，簡潔與繁複之間，令人不禁玩味。

全新的Rodeo包款命名來自比佛利山莊中的時尚購物一級戰區Rodeo大道，開放式的結構、包款兩側並具風琴式折疊結構。內裡的雙隔層則使用柔軟的羔羊皮以為襯裡，纖細皮帶則以鉤扣固定，全系列共小、中、大型三種尺寸，並搭配黑白灰三色，金或銀色金屬件。不管家裡有多少鑰匙圈、玩偶、小型吊飾，一口氣全部掛起來！你的Balenciaga專屬訂製包？自己打造。

Balenciaga發表全新「IT’S DIFFERENT」形象廣告，同時推出以好萊塢大道街道同名的Rodeo包款。圖／Balenciaga提供
Balenciaga發表全新「IT’S DIFFERENT」形象廣告，同時推出以好萊塢大道街道同名的Rodeo包款。圖／Balenciaga提供
Balenciaga白色Rodeo包款，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga白色Rodeo包款，價格店洽。圖／Balenciaga提供
New Balance X Miu Miu 530 SL聯名球鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
New Balance X Miu Miu 530 SL聯名球鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu形象中取用白色牆面、手機、皺摺的白床單傳遞無壓力調性，成為「躺平也活力」的運動風格時尚單品。圖／Miu Miu提供（合成圖）
Miu Miu形象中取用白色牆面、手機、皺摺的白床單傳遞無壓力調性，成為「躺平也活力」的運動風格時尚單品。圖／Miu Miu提供（合成圖）
Rodeo大型款黑色肩背包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Rodeo大型款黑色肩背包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
金卡達夏（Kim Kardashian）為Balenciaga拍攝全新IT’S DIFFERENT形象廣告。圖／Balenciaga提供
金卡達夏（Kim Kardashian）為Balenciaga拍攝全新IT’S DIFFERENT形象廣告。圖／Balenciaga提供

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