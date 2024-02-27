Momo平井桃躺平也活力？Miu Miu推全新廣告形象

為了更準確、更有風格地呈現主張，精品品牌的形象廣告總別出心裁、吸人注目，一如近日Miu Miu再度與運動品牌New Balance合作，推出MIU MIU X New Balance 2024形象廣告，Balenciaga則推出「IT’S DIFFERENT」以包款搭配幽默口號，也帶出新世代詼諧、不拘小節的隨性玩味。

Miu Miu與New Balance的聯名已推出多次，每回都引起熱烈好評。本次則以New Balance的經典款530跑鞋為基礎再改造，推出仿舊麂皮、經典黑白天然麂皮與網布面料兩種款式。形象中除取用白色牆面、手機、皺摺的白床單傳遞無壓力調性，更為TWICE女團成員모모（MOMO）平井桃替日本女性雜誌SPUR拍攝時穿著，成為「躺平也活力」的運動風格時尚單品。

另一邊，Balenciaga的形象廣告「IT’S DIFFERENT」，則邀請到品牌大使金卡達夏（Kim Kardashian）入鏡，以裸色上衣外搭黑色網襪，背景牆櫃上再陳列琳瑯滿目的各式Balenciaga包款，氣場全開。形象廣告則搭配上暗藏玄機的文案，例如其中一只Rodeo包款外掛了難數計的塑膠吊牌、鑰匙...並搭配「Not so quiet」的文案；此時另一只同款的黑色Rodeo包款則僅有背帶、鑰匙圈並搭配以「A bit more quiet」的文案，簡潔與繁複之間，令人不禁玩味。

全新的Rodeo包款命名來自比佛利山莊中的時尚購物一級戰區Rodeo大道，開放式的結構、包款兩側並具風琴式折疊結構。內裡的雙隔層則使用柔軟的羔羊皮以為襯裡，纖細皮帶則以鉤扣固定，全系列共小、中、大型三種尺寸，並搭配黑白灰三色，金或銀色金屬件。不管家裡有多少鑰匙圈、玩偶、小型吊飾，一口氣全部掛起來！你的Balenciaga專屬訂製包？自己打造。