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三星宣布將釋出One UI 6.1軟體更新！將Galaxy AI下放至「這些裝置」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星電子宣布將釋出全新One UI 6.1軟體更新，將Galaxy AI下放至更多Galaxy裝置。圖／三星提供
三星電子宣布將釋出全新One UI 6.1軟體更新，將Galaxy AI下放至更多Galaxy裝置。圖／三星提供

三星電子宣布將釋出One UI 6.1軟體更新，為更多Galaxy裝置注入Galaxy AI應用，進一步推動行動AI普及。自今年3月底起，Samsung Galaxy S23旗艦系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5和Tab S9系列旗艦平板將受惠於此波軟體升級。此次更新與新登場的Samsung Galaxy S24旗艦系列相互呼應，結合智慧終端與雲端AI，為用戶樹立行動AI體驗新標竿。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示：「我們對Galaxy AI懷抱的願景，不僅在於開創行動AI的新紀元，亦旨在藉由普及AI應用，賦能用戶打造更便利的生活。這僅是Galaxy AI的開端，三星計劃在2024年內，讓超過一億的Galaxy用戶享受此體驗，並將持續探尋新途徑，發揮行動AI的無限可能。」

在One UI 6.1軟體更新後，更多Galaxy手機用戶可透過支援AI的指定行動裝置，從Galaxy AI應用獲得溝通層面的強力應援。其中包括可為使用者調整語氣、支援13種語言翻譯的「訊息即時翻譯智慧助理」。Galaxy使用者可借助「通話即時翻譯」體驗即時互動的優勢，該功能可即時翻譯通話內容，包括語音和文字翻譯。此外，出國旅行時還能以「翻譯助理」與當地人溝通；啟用此功能時，螢幕畫面將一分為二，為用戶與談話對象的即時對話，個別顯示文字翻譯內容。

涵蓋Galaxy生態圈的Galaxy AI整合應用，亦能助力無縫打理日常事務，將效率推升至嶄新境界。在與Google合作的「搜尋圈」應援下，搜尋功能大升級，只需長按首頁鍵並在螢幕上畫個圈，便能獲得直覺搜尋結果。其他有助打理生活井然有序的Galaxy AI應用包括「筆記智慧助理」（僅支援Samsung Notes文本，需登入三星帳號並連接網路），可為使用者建立格式、整理重點並翻譯內容；「瀏覽助理」（僅支援三星「網際網路」應用程式）可將新聞內容轉換為簡潔的綜合性摘要；「語音轉文字智慧助理」則輕鬆將會議錄音檔轉為文字、生成條列式摘要，並翻譯轉錄內容。

在Galaxy AI的應援下，三星付諸加倍的努力，協助用戶解鎖無限的創造力，最新釋出的Galaxy軟體更新，提供消費者一系列的Galaxy AI工具，即使完成拍攝，也能在照片後製上大玩創意。凡支援Galaxy AI的裝置，皆可透過「生成式相片編輯」對照片中的物體，進行尺寸調整、重新定位、移動位置；亦可利用「智慧相片編輯建議」，比以往更快、更輕鬆地修飾照片。而「生成式慢動作精彩鏡頭」能生成額外影格、流暢地放慢影片節奏，不需一再重拍影片，即可捕捉動感瞬間。此外，AI裝置使用者可運用「生成式個人桌布」揮灑天馬行空的創意，輕鬆打造個人色彩濃厚的專屬桌布。

Galaxy AI應用的「筆記智慧助理」可為使用者建立格式、整理重點並翻譯內容。圖／三星提供
Galaxy AI應用的「筆記智慧助理」可為使用者建立格式、整理重點並翻譯內容。圖／三星提供
透過Galaxy AI，出國旅行時還能以「翻譯助理」暢所欲言。圖／三星提供
透過Galaxy AI，出國旅行時還能以「翻譯助理」暢所欲言。圖／三星提供

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