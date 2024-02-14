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雞塊加1元多1件！麥當勞「最新優惠券」出爐 現省2587
迎接開工，麥當勞自2月15日起，連續41天推出「龍年開春優惠券」，除了提供「買1送1」、「加1元多1件」等優惠外，還加入雙層四盎司牛肉堡、帕瑪森主廚鷄腿堡等品項方案，最高現省2,587元。針對麥當勞歡樂送，也有麥克鷄塊、大薯、OREO冰炫風等品項，享「加1元多1件」等優惠。
「龍年開春優惠券」適用於2月15日至3月26日，方案包括「加1元多1件」、「買1送1」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享元起」、「雙人早餐159元起」等項目。其中大薯、6塊麥克鷄塊、黃金地瓜條等人氣點心，均享「加1元多1件」。至於「買一送一」部分，則提供中杯可口可樂、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱）、蜂蜜奶茶（冰/熱）和蜂蜜紅茶（冰）等選擇。
雙人共享優惠方案中，包括新加入「雙層四盎司牛肉堡、四盎司牛肉堡、帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡」，另外還有麥脆鷄腿、大麥克、勁辣鷄腿堡、雙層牛肉吉事堡、麥香魚、以及麥香鷄等主餐選擇。雙主餐＋4塊麥克鷄塊＋中薯＋2杯38元飲品，方案價209～309元。
針對早餐優惠方案，「豬肉滿福堡系列」（豬肉滿福堡/豬肉滿福堡加蛋/無敵豬肉滿福堡加蛋）此次回歸優惠券，還有麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡，搭配4塊麥克鷄塊、2份薯餅、2杯38元飲品，雙人組合優惠價159元起、最多享近5折優惠。凡購買指定早餐套餐，即可搭配「免費升級咖啡」優惠。
除此之外，2月15日起至3月26日期間，使用「麥當勞歡樂送」訂餐，並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享6塊麥克鷄塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式咖啡（冰/熱），「加1元多1件」之優惠（6選1）。
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