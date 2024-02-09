串流平台強片連發 過年必看追劇清單、訂閱優惠完整收錄

年假不想出門塞車人擠人，在家看片追劇最愜意！各大串流平台年節期間都送上強檔片單，現在就趕快把追劇清單列起來，趁著年假一次看到飽。

Netflix

Netflix 2月集結台灣、日韓西洋作品強檔，華語獨家超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》、引領孩子克服內心未知恐懼的《我的好朋友黑漆漆》月初上線立刻分別攻上大人小孩熱播排行；崔宇植/孫錫求犯罪驚悚鉅作《殺人者的難堪》今日也新鮮上線；電影版令人印象深刻的《真愛挑日子》，這次被改編成迷你影集，而大受歡迎的相親真人實境秀《盲婚試愛：第6季》則選在應景的情人節登場。而Netflix也為台灣觀眾精選了「新年推薦片單」（netflix.com/888），網羅多部百看不膩的華語賀歲作品以及過去一年受到熱烈討論的華語強片，趁著年假趕快再複習一遍。

Disney+

Disney+為觀眾們盤點了12部橫跨經典賀歲片、台灣人最愛的歐美影集、還有想躲在房間裡偷偷沉浸戀愛氛圍中的最新強檔韓劇。其中長壽美劇《摩登家庭》寫實的家庭爆笑互動正適合親友團聚時觀看；2023漫威壓軸之作《驚奇隊長2》趕在過年前夕在Disney+強檔上線；想看安普賢養眼睛的不能錯過最新爆笑韓劇《財閥X刑警》；而過年少不了的經典賀歲片《家有囍事2020》、《詐團圓》、《雞排英雄》也可以透過Disney+來回味。

Apple TV+

Apple TV+今年特別精選《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》、《神之雫》、《末日地堡》、《基地》和《史努比歡樂秀》5部熱門好評Apple Originals原創作品，請大家免費看前3集。《超級瑪利歐兄弟電影版》、《Barbie芭比》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》等熱賣強片限時特惠190元起，還有賀歲喜劇15元租片銅板價；而每年過年Apple TV都會推出非常超值的電影系列套裝組合價，7.5折一次收藏全套經典系列電影最划算。

遠傳friDay影音

獨家熱門韓劇《夜晚盛開的花》由李荷妮、李鍾元主演，即將進入劇情高潮；另一部獨家韓劇《絕佳的解決士》，由李智雅、姜其永主演，講述韓國最優秀的離婚問題解決專家，也與韓國同步跟播。獨家日劇也超吸睛，

虐心奇幻愛情故事《因為你把心給了我》，由永野芽郁、山田裕貴共同演出；《Great Gift》則是反町隆史久違出演大作，不可錯過。另外還有眾多強檔票房電影，包含《玩命鈔劫》、《浴血任務4》、《掃毒3：人在天涯》，顧孩必看《魔髮精靈：樂團在一起》、《我的鯨魚老爸》等適合親子共同觀賞強片。

即日起推出春節追劇超殺6.7折優惠，訂購春節儲值90天優惠方案，限時加贈30天及6張單片券，春節期間訂購加碼天天再抽飛利浦音響、星巴克隨行卡、全家商品卡等開運好禮，使用悠遊付結帳最高享10%回饋，還有付費會員點數兌換好康。2月份在中嘉寬頻訂閱遠傳friDay影音指定方案，另外加送「數位加值頻道 - HBO餐」。

中華電信MOD、Hami Video

即日起Hami Video官網/APP訂閱影劇館＋享春節優惠價299元可收視90天，立即享受新春強檔片單囊括電影、戲劇、動漫、兒童類等精彩內容，包含約翰希南主演動作爽片《超危險保鑣》、盧廣仲主演搞笑喜劇《他馬克老闆》以及獨家韓劇《我的Happy Ending》、卡通《葬送的芙莉蓮》等，加上「我的法國影展」精選25部法語佳片，一次滿足全家大小需求。

MOD針對春節同步推出「龍好運專區」，參加闖關遊戲送出總值100萬元看片金，累積高分過關另能獲Switch OLED主機與《薩爾達傳說:王國之淚》遊戲片；Hami Video則有「好劇好運龍吼利」活動，追劇就能享抽獎機會，包括單片抵用券、Hami Point點數等超過5萬個獎項。

台灣大MyVideo

全台最大型除夕賀歲節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》，將於除夕晚間6點半於MyVideo網路獨家直播，韓國大勢女團LE SSERAFIM、唱跳天團Energy首登《紅白》舞台，以及蕭敬騰、林宥嘉、動力火車等等重磅卡司輪番登場。同時，MyVideo上架多部強檔片單，包含多部好萊塢大片《水行俠 失落王國 搶先版》、《拿破崙 搶先版》、《旺卡 搶先版》，更獨家首播旅遊實境節目《花甲少年趣旅行6》，此外，BBC PLAYER專館同步上架《孔雀皮考克》、《掃蕩追緝令》等獨家西洋影集。

2月份於指定網頁申辦3個月豪華月租方案再送3個月；首次透過Apple Store、Google Play申裝MyVideo季訂方案的新用戶，不僅享有6.6折優惠，更有機會獲人氣展覽門票；同步應景推出「龍電影套裝優惠」最低5折起。

HBO GO