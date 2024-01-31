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昇恆昌打造7米高金龍迎新春 邀大師朱振南親臨桃機揮毫

攝影中心／ 記者黃仲明／即時報導
朱振南（左）題字「龍光煥發喜迎春」，與昇恆昌總經理江建廷（右）在現場合影。記者黃仲明攝影
朱振南（左）題字「龍光煥發喜迎春」，與昇恆昌總經理江建廷（右）在現場合影。記者黃仲明攝影

農曆新年將至，為了讓旅人感受年節喜氣氛圍，昇恆昌免稅商店今天（31日）在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳舉辦「龍光煥發喜迎春」新春揮毫活動，邀請書法水墨畫大師朱振南進行龍年開運題字，讓出國旅人提前感受濃厚年節氛圍，現場氣氛熱鬧。

昇恆昌表示，為迎接嶄新的一年，即日起至2月24日元宵節當天，會舉辦一系列年節活動增添過節氣氛，更打造一座高度近七米的「昇龍吐珠」，兼具火龍獻寶、吉祥富貴寓意，極具聲光效果，帶給民眾龍生富貴又生財、見者必將好運來的新年祝福。

昇恆昌指出，年節系列活動由揮毫活動打頭陣，邀請到台灣首位以書法水墨畫獲教育部「巴黎藝術獎」公費留學的藝術家朱振南，開筆題字「大功必成」為桃園機場公司興建中的第三航廈祈福也獻上新年祝福，更是還有中華書道學會10名書法老師齊聚一堂書寫春聯，吸引大批旅人排隊免費索取。

此外，昇恆昌免稅店於2月7日上午10點、2月10日上午11點40分，安排舞龍舞獅在二航中央區進行40分鐘的表演，現場還有財神爺向旅客賀新年。2月7日下午1點半至3點半，只要在第一航廈的昇恆昌台產區消費滿999元，也可在B6書店前方空地索取開運春聯。

除夕至大年初四期間，財神爺也會不定時出沒與，發放象徵一元復始的金幣給旅客。2月24日元宵節當天下午2點至4點，在二航的中央區也將有「鬧元宵－猜燈謎活動」，旅客在昇恆昌台產區不限金額消費，即有機會獲得應景的限量龍年燈籠。

朱振南出席活動並題字「龍光煥發喜迎春」。記者黃仲明／攝影
朱振南出席活動並題字「龍光煥發喜迎春」。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店於桃園國際機場第二航廈舉辦「龍光煥發喜迎春」新春揮毫活動，並於現場打造一座高度近七米的「昇龍吐珠」，兼具火龍獻寶、吉祥富貴寓意。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店於桃園國際機場第二航廈舉辦「龍光煥發喜迎春」新春揮毫活動，並於現場打造一座高度近七米的「昇龍吐珠」，兼具火龍獻寶、吉祥富貴寓意。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店今天舉辦「龍光煥發喜迎春」新春揮毫活動，書法水墨畫大師朱振南老師開筆題字「大功必成」為桃園機場公司興建中的第三航廈祈福也獻上新年祝福。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店今天舉辦「龍光煥發喜迎春」新春揮毫活動，書法水墨畫大師朱振南老師開筆題字「大功必成」為桃園機場公司興建中的第三航廈祈福也獻上新年祝福。記者黃仲明／攝影

桃園機場 春聯

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