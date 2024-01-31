昇恆昌打造7米高金龍迎新春 邀大師朱振南親臨桃機揮毫

農曆新年將至，為了讓旅人感受年節喜氣氛圍，昇恆昌免稅商店今天（31日）在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳舉辦「龍光煥發喜迎春」新春揮毫活動，邀請書法水墨畫大師朱振南進行龍年開運題字，讓出國旅人提前感受濃厚年節氛圍，現場氣氛熱鬧。

昇恆昌表示，為迎接嶄新的一年，即日起至2月24日元宵節當天，會舉辦一系列年節活動增添過節氣氛，更打造一座高度近七米的「昇龍吐珠」，兼具火龍獻寶、吉祥富貴寓意，極具聲光效果，帶給民眾龍生富貴又生財、見者必將好運來的新年祝福。

昇恆昌指出，年節系列活動由揮毫活動打頭陣，邀請到台灣首位以書法水墨畫獲教育部「巴黎藝術獎」公費留學的藝術家朱振南，開筆題字「大功必成」為桃園機場公司興建中的第三航廈祈福也獻上新年祝福，更是還有中華書道學會10名書法老師齊聚一堂書寫春聯，吸引大批旅人排隊免費索取。

此外，昇恆昌免稅店於2月7日上午10點、2月10日上午11點40分，安排舞龍舞獅在二航中央區進行40分鐘的表演，現場還有財神爺向旅客賀新年。2月7日下午1點半至3點半，只要在第一航廈的昇恆昌台產區消費滿999元，也可在B6書店前方空地索取開運春聯。