春節機票漲6成！盤點5個最低「2萬有找」的晚鳥航點

今年春節有7天連續假期，據統計，早在去年2月開放預訂今年春節機票時，就有一波購票熱潮，顯見疫後民眾預訂熱門檔期機票已開始提早佈局。此外，據易遊網機票銷售數據統計，今年春節機票預訂量相較疫前有超過3成的成長，出國買氣踴躍，以短程線來說，國人最愛的旅遊地東京依舊稱霸，其次為香港、大阪、曼谷與上海；長程線則是以洛杉磯、雪梨、舊金山、墨爾本、倫敦的預訂最為熱門。

春節是一年中票價最貴的旺季檔期，今年票價漲幅約比平日貴2～6成不等，尤其是國人最愛的日本，一線城市機位幾近全滿，票價也居高不下，以東京為例，易遊網中位數票價落在近2萬6千元，北海道的中位數票價更飆破3萬元。建議晚鳥旅客可先避開日本熱門航點，找尋票價漲幅相對小的航點，可省下不少春節出國預算。

查詢傳統航空的最新票價，以下推薦5個最低票價2萬有找的航點、供晚鳥旅客參考。

1.韓國第一大城首爾、來回含稅票價最低14,639元起。

2.東南亞最熱銷的航點曼谷仍在免簽期間，來回含稅票價14,222元起。

3.華語可通的新加坡，來回含稅票價14,342元起。

4.已可使用電子簽證入境的越南，以胡志明市的票價最為便宜，來回含稅票價17,049元起。

5.鄰近台灣、飛行時間不用2小時的澳門，來回含稅價6,926元起。

旅客要特別注意的是，春節對於韓國、泰國、越南、新加坡、澳門等國家亦是重要的年節，且每個國家放假區間不盡相同，一般來說，名勝景點、遊樂園、滑雪場、地標商場春節仍會正常營運，個人商家或華人餐館會安排店休機率高，因此規劃行程時，建議先查詢該國的放假時間，以及景點、設施、餐廳的春節營業時間，以免撲空。