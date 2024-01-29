快訊

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣仍舊險峻？Levi's宣布全球裁員15%、H&M預計關閉西班牙28家門市

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
丹寧服飾大廠Levi's希望能讓品牌更直接地面對消費者，預計全球裁員，達到目前既有員工數的15%。圖／Levi's提供
丹寧服飾大廠Levi's希望能讓品牌更直接地面對消費者，預計全球裁員，達到目前既有員工數的15%。圖／Levi's提供

新的一年到來，全球景氣似乎沒有如預期的回升太多，致使丹寧服飾大廠Levi's、平價時尚巨擘H&M集團，都紛紛祭出裁員政策來止血，預計會有超過千人將面臨失業。

在最新的年度財務報告中，Levi's即將走馬上任的執行長Michelle Gass，首要做的就是全球裁員，達到目前既有員工數的15%，讓服飾市場都譁然。Levi's在日前公布了2023年第四季和全年業績，雖然營收對比2022年為持平，然而扣除逐年成長的成本、匯率，淨利還是下跌超過50％。為了要長期盈利都增加，Levi's推動了產品銷售優化措施，希望能讓品牌更直接地面對消費者，特別是在2023年時相關業務成長最迅速，因此讓經營層調整了品牌重組腳步。Michelle Gass更認為牛仔裙、洋裝和夾克等產品將強化直接面對消費者的業務，因此削減人事成本，成為了Levi's當前最重要的課題。

H&M集團證實，計劃關閉西班牙超過五分之一的門市，並解僱多達588名員工。圖／H&M提供
H&M集團證實，計劃關閉西班牙超過五分之一的門市，並解僱多達588名員工。圖／H&M提供

不只Levi's要裁員，H&M集團也在年度財報中也證實，計劃關閉西班牙超過五分之一的門市，並解僱多達588名員工。H&M認為合適的地點開設門市並保持競爭力是首要任務，所以為了增強現有商店的購物體驗，積極尋找新機會，並在必要時就關閉部分據點是明智決定。但市場普遍認為，西班牙是競爭對手Zara的大本營，H&M即使在該地擁有133家門市，但坪效不如預期，只能裁撤28家商品來止血。H&M與全球其他大型時尚零售商的做法一致，藉由結束較小的門市，同時擴大旗艦店，以吸引更多客流量，並可兼作電子商務物流中心。

H&M 消費者 裁員

延伸閱讀

難見面、少互動…裁員大潮來時 遠距員工最易沒頂

LOL／你媽「史」了！「媽寶龍」史矛德設計師遭Riot裁員...真的變成孤兒啦

騰訊旗下英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」 宣布裁員530人

1年近6000例 西班牙器捐手術冠全球

相關新聞

星巴克指定品項「買1送1」！連續3天、網推焦糖瑪奇朵

上班族星巴克喝起來！在農曆春節進入倒數計時的此刻，星巴克宣布於1月29至31日連續3天，推出「票選當紅必喝飲料推薦．指定...

Google Pixel新年推4大新功能 畫圈搜尋、AI寫作超神奇

Google宣布近期將在Pixel裝置上陸續推送4大新功能，加入了更多Google AI技術，讓手中裝置變得更方便又實用...

Dior Délicat高級珠寶 幾何有機線條重新詮釋經典蕾絲

巴黎高訂周期間，Dior發表全新Dior Délicat高級珠寶系列，在珠寶創意總監Victoire de Castel...

格蘭利威慶200周年 台中歌劇院19米曲牆變身時光畫布

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），正式迎來品牌200周年里程碑，特別以創新顛覆之姿，攜...

限時4天！7-ELEVEN咖啡買2送2 指定支付滿額最高現省160元

為滿足農曆春節辦年貨最後採買時機，7-ELEVEN預告將於除夕夜前夕推出「好運龍來buy好年」3大優惠，自2月6日至2月...

2024年新飯店來了！ 上半年這五家新飯店最受矚目

2024年入境旅遊可望復甦，國際旅客回升，加上2024年國旅補助方案出爐，看好飯店市場將蓬勃發展，今年上半年共計有六大指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。