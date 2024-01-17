快訊

仁寶旺年會／萬元紅包人人爽領！許勝雄加碼撒上億現金 伍佰也直呼羨慕

上班到晚上9點觸法！遭檢舉雇童工 淡水老街鐵蛋名店獲緩起訴

晚間值勤突暈倒…台中51歲警官急送醫 手術搶救中

A5和牛套餐！板前中山進駐Bellavita 還能現撈帝王蟹

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉。記者陳睿中／攝影
北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉。記者陳睿中／攝影

燒肉中山」所開設的和牛燒肉餐廳「板前中山」，繼2023年秋季於新光三越鑽石塔登場後，即日起再進駐信義區Bellavita寶麗廣塲。店內同樣以無菜單型態，提供和牛板前燒肉料理。除此之外，信義店旁並設有食材超市「四行倉庫」，因此店內也提供多款特色單點海鮮料理，亦可直接享受現點、現撈、現煮的樂趣，帶來和牛與海鮮的雙重饗宴。

新開幕的「板前中山 信義店」藉由大量的木紋質地與日式元素，營造出溫潤的用餐氣氛，全店共規劃86席座位，其中以ㄇ字型的板前座位區為中心，提供16個席位。另外還有4～6人座的桌席座位區，以及2間各可容納8～10人、亦可打通使用的包廂專區。顧客也可在桌邊近距離欣賞職人燒烤時的烹調過程。

信義店同樣採無菜單的型態，提供18道式的套餐方案。肉品以日本A5和牛為主角，提供10個肉品部位，藉由食材、調味的變化，帶來肉品的豐富性，同時還搭配上多種海鮮食材。除了可以從「生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵」開場外，還有「北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉」、「和牛舌根．鹽漬檸檬」、「稻燒．貝身牛排」、「後臀芯‧蟹肉」等不同菜品，全套3,380元。（內容依實際供應狀況為主）

除了套餐內容外，板前中山信義店也與隔壁的姊妹品牌「四行倉庫」攜手，提供多款特色單點海鮮料理。其中「松葉蟹腳」取用北海道直送的活體松葉蟹，將蟹腳燒烤後搭配蟹膏醬汁品嚐，帶來鮮美的享受，每份880元。「胭脂蝦」使用宜蘭龜山島產的野生胭脂蝦，先以女兒紅醃漬，再以爐火燒烤至五分熟，搭配炙燒腐乳奶油醬汁，襯托出蝦肉與蝦膏的甘甜，2隻320元。另款「野生軟絲」選用澎湖產野生軟絲，燒烤至表面金黃、肉質彈牙，可搭配墨汁醬汁品嚐，並還同步招待酥炸的「軟絲腳足」，更添滿足感，每份280元。

此外，板前中山信義店旁的四行倉庫，設有活體水族箱與冰櫃，提供多款活體海鮮、精選肉品。板前中山的顧客點選套餐後，也可至四行倉庫點購整隻的帝王蟹或松葉蟹，現點、現撈、現煮，讓套餐豪華度更升級。

【板前中山 台北信義店】

地址：Bellavita寶麗廣塲B2（台北市信義區松仁路28號）

電話：02-87809911

野生軟絲、軟絲腳足，每套單點280元。記者陳睿中／攝影
野生軟絲、軟絲腳足，每套單點280元。記者陳睿中／攝影
稻燒．貝身牛排。圖／板前中山提供
稻燒．貝身牛排。圖／板前中山提供
松葉蟹腳，單點每份880元。圖／板前中山提供
松葉蟹腳，單點每份880元。圖／板前中山提供
生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵。記者陳睿中／攝影
生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵。記者陳睿中／攝影
和牛舌根．鹽漬檸檬。圖／板前中山提供
和牛舌根．鹽漬檸檬。圖／板前中山提供
胭脂蝦，2隻320元。記者陳睿中／攝影
胭脂蝦，2隻320元。記者陳睿中／攝影
後臀芯．蟹肉。圖／板前中山提供
後臀芯．蟹肉。圖／板前中山提供
板前中山於Bellavita寶麗廣塲開設信義店。圖／板前中山提供
板前中山於Bellavita寶麗廣塲開設信義店。圖／板前中山提供
羽下．漬蛋黃。圖／板前中山提供
羽下．漬蛋黃。圖／板前中山提供
後臀芯．煙燻蘿蔔．越光米。記者陳睿中／攝影
後臀芯．煙燻蘿蔔．越光米。記者陳睿中／攝影

海鮮 套餐 燒肉 食材

延伸閱讀

龍蝦A5和牛吃到飽！「豐FOOD海陸百匯」1/25限定龍蝦之夜，再抽30天免費吃到飽

毛孩專用「牛舌禮盒」！乾杯推12款年菜組 加碼送牛排

吃爆！ 全台第1支 Matcha One「草莓紗織蒙布朗」快閃中山南西誠品 前30名再送龍年御守

龍蝦、和牛入饌！藝奇新菜登場 送馬卡龍再抽名牌包

相關新聞

高雄唯一米其林二星餐廳Liberté收攤！傳將北上開業

甫於《臺灣米其林指南2023》甫獲得二星、也是高雄唯一的米其林二星餐廳「Liberté」法式料理餐廳，經所屬萬象餐飲集團...

百福匯聚、富裕滿盈 2024百富春節限定禮盒登場

農曆春節將至，象徵著團圓和喜悅的佳節即將拉開序幕。2024百富春節限定禮盒，取百富象徵「百福匯聚、富裕滿盈」的好兆頭，禮...

A5和牛套餐！板前中山進駐Bellavita 還能現撈帝王蟹

「燒肉中山」所開設的和牛燒肉餐廳「板前中山」，繼2023年秋季於新光三越鑽石塔登場後，即日起再進駐信義區Bellavit...

2024秋冬米蘭男裝周／K-WAY顛覆穿搭界線 防風面料化作連身禮服、顛倒外套成開衩裙裝

誕生在法國，不過目前隸屬於義大利服飾集團下K-WAY最新2024秋冬系列仍是選在米蘭男裝周期間發表。而且還把集團總部Basic Village一樓變成純白空間，並展示義大利視覺藝術家Anna Franceschini以多件以Le Vrai 3.0外套打造的裝置藝術，伴隨大秀一同呈現。

bb.q×YT金針菇「肯瓊醬炸雞」開賣！再送300優惠券

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」自1月18日起，攜手百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金...

美式熱浪襲來 Louis Vuitton 24秋冬男裝時髦牛仔登聖堂

路易威登（Louis Vuitton）在米蘭時裝周期間，再度由品牌男裝創意總監菲瑞威廉斯（Pharrell Willia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。