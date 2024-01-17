A5和牛套餐！板前中山進駐Bellavita 還能現撈帝王蟹

「燒肉中山」所開設的和牛燒肉餐廳「板前中山」，繼2023年秋季於新光三越鑽石塔登場後，即日起再進駐信義區Bellavita寶麗廣塲。店內同樣以無菜單型態，提供和牛板前燒肉料理。除此之外，信義店旁並設有食材超市「四行倉庫」，因此店內也提供多款特色單點海鮮料理，亦可直接享受現點、現撈、現煮的樂趣，帶來和牛與海鮮的雙重饗宴。

新開幕的「板前中山 信義店」藉由大量的木紋質地與日式元素，營造出溫潤的用餐氣氛，全店共規劃86席座位，其中以ㄇ字型的板前座位區為中心，提供16個席位。另外還有4～6人座的桌席座位區，以及2間各可容納8～10人、亦可打通使用的包廂專區。顧客也可在桌邊近距離欣賞職人燒烤時的烹調過程。

信義店同樣採無菜單的型態，提供18道式的套餐方案。肉品以日本A5和牛為主角，提供10個肉品部位，藉由食材、調味的變化，帶來肉品的豐富性，同時還搭配上多種海鮮食材。除了可以從「生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵」開場外，還有「北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉」、「和牛舌根．鹽漬檸檬」、「稻燒．貝身牛排」、「後臀芯‧蟹肉」等不同菜品，全套3,380元。（內容依實際供應狀況為主）

除了套餐內容外，板前中山信義店也與隔壁的姊妹品牌「四行倉庫」攜手，提供多款特色單點海鮮料理。其中「松葉蟹腳」取用北海道直送的活體松葉蟹，將蟹腳燒烤後搭配蟹膏醬汁品嚐，帶來鮮美的享受，每份880元。「胭脂蝦」使用宜蘭龜山島產的野生胭脂蝦，先以女兒紅醃漬，再以爐火燒烤至五分熟，搭配炙燒腐乳奶油醬汁，襯托出蝦肉與蝦膏的甘甜，2隻320元。另款「野生軟絲」選用澎湖產野生軟絲，燒烤至表面金黃、肉質彈牙，可搭配墨汁醬汁品嚐，並還同步招待酥炸的「軟絲腳足」，更添滿足感，每份280元。

此外，板前中山信義店旁的四行倉庫，設有活體水族箱與冰櫃，提供多款活體海鮮、精選肉品。板前中山的顧客點選套餐後，也可至四行倉庫點購整隻的帝王蟹或松葉蟹，現點、現撈、現煮，讓套餐豪華度更升級。

【板前中山 台北信義店】 地址：Bellavita寶麗廣塲B2（台北市信義區松仁路28號） 電話：02-87809911