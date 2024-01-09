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S.T. Dupont三色龍紋迎新春 全新超輕量化打火機獻情人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
都彭針對西洋情人節，推出全新打火機Slimmy與Big D系列。圖／迪生提供
都彭針對西洋情人節，推出全新打火機Slimmy與Big D系列。圖／迪生提供

2024年2月10日就是農曆正月初一。為迎接全新龍年，紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）以農曆生肖龍為主題，推出三色龍紋Dragon系列，透過獨家璣鏤​​雕花工藝技術將龍紋鱗片運用在經典打火機與書寫工具上，選用深紅、藍、黃三種明亮色彩漆藝，代表對未來的無限期待，也為未來帶來福氣與吉祥的祝福。

Dragon系列三種明亮色彩富含新年節慶氛圍，結合創新靈感與傳統工藝，以深紅色與黃色搭配黃金潤飾，藍色搭配玫瑰金潤飾，重新演繹經典。標誌性的Ligne 2打火機蓋採用全新的龍紋浮雕紋，打火機外身延續龍紋加以漆藝技術呈現不同色彩，Line D Eternity筆具系列的筆蓋同樣可以看見龍紋設計，簡潔有力Maxijet打火機與Slim7打火機系列與D-Initial原子筆搭配Dragon系列獨家色彩，活力充沛展現專屬龍年的霸氣魅力。

而針對過年後緊接著於2月14日到來的西洋情人節，都彭也全新打火機Slimmy與Big D系列，​​​重新演繹經典的Ligne 2 打火機外型，，多樣色彩提供選擇亦能互相搭配情侶，為情人獻禮首選。Slimmy打火機，結合Slim 7的纖細超薄與經典Ligne 2打火機外型，重66克、厚度僅8.79毫米，輕巧易於攜帶，大小能夠一手掌握，是優雅與現代風格的代名詞，搭配超薄壓電迴路系統（piezosystem）極佳寬度1公分的藍色防風火炬，是一款輕薄的高端時尚打火機。

而Big D系列打火機則續Megajet打火機一貫的強大火力和功能，最大特色便是強而有力的噴射型火焰，壓電式裝置是獨特防風噴射式火焰的絕佳技術，搭載超薄壓電迴路系統極佳寬度2公分的藍色防風火炬，24道線條點火輥機身底部可調整火焰大小，即使是再強勁的風勢也不會讓火焰熄滅。機身僅98.5公克， 方便攜帶。

Dragon系列Line D Eternity鋼筆，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，35,100元。圖／迪生提供
Dragon系列Line D Eternity鋼筆，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，35,100元。圖／迪生提供
都彭針對西洋情人節，推出全新打火機Slimmy與Big D系列。圖／迪生提供
都彭針對西洋情人節，推出全新打火機Slimmy與Big D系列。圖／迪生提供
Dragon系列Maxijet打火機，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，8,100元。圖／迪生提供
Dragon系列Maxijet打火機，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，8,100元。圖／迪生提供
Dragon系列Slim 7打火機，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，7,400元。圖／迪生提供
Dragon系列Slim 7打火機，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，7,400元。圖／迪生提供
Dragon系列D-Initail鋼珠筆，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，6,200元。圖／迪生提供
Dragon系列D-Initail鋼珠筆，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，6,200元。圖／迪生提供
Dragon系列 Ligne 2打火機，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，52,000元。圖／迪生提供
Dragon系列 Ligne 2打火機，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇，52,000元。圖／迪生提供
都彭針對西洋情人節，推出全新打火機Slimmy與Big D系列。圖／迪生提供
都彭針對西洋情人節，推出全新打火機Slimmy與Big D系列。圖／迪生提供

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