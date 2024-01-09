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祥龍飛天霸氣又閃亮！嬌蘭限量版蜂印瓶歡慶龍年

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭藝術沙龍 迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印瓶／125ML+30ML／38,000元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍 迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印瓶／125ML+30ML／38,000元。圖／嬌蘭提供

華人最喜愛的龍年將至，許多品牌也趁機推出以龍為主題的限定產品，要搶攻龍年商機。法國品牌嬌蘭推出限量版蜂印瓶，以「藝術沙龍 迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印瓶」為限定產品，在紅色的香氛瓶上，邀請巴黎珠寶藝術家弗朗切斯科·特魯斯切利（Francesco Truscelli），特別打造一尾奢華祥龍，飛躍在限量版蜂印瓶上，並鑲嵌閃亮的施華洛世奇水晶，全球限量2千瓶。

藝術家弗朗切斯科·特魯斯切利專門打造訂製作品，並創作與歷史息息相關的作品，並重視工藝與傳統，並曾在義大利受過珠寶工匠的訓練，並且專門重新打造老珠寶，而他小時候，就曾經想過將項鍊成為香水瓶上的裝飾，因此本次合作，可以呈現出珠寶與香氛的結合。

在嬌蘭經典的蜂印瓶上，藝術家特別打造出一尾盤踞於香水瓶上的祥龍，活潑生動，且為手工鍍金製作，以奢華龍形象詮釋尊貴、幸運吉祥之意，搭配閃亮的施華洛世奇水晶，並飾有一串串的切面吊墜，華麗感十足，更能在龍年之時，招來霸氣與吉祥之意，全球限量2千瓶，售價38,000元。

嬌蘭藝術沙龍 迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印瓶／125ML+30ML／38,000元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍 迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印瓶／125ML+30ML／38,000元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍 迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印瓶／125ML+30ML／38,000元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍 迷夜橙花淡香精 幸運摯紅璀璨蜂印瓶／125ML+30ML／38,000元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭邀請巴黎珠寶藝術家弗朗切斯科·特魯斯切利，打造限量版蜂印瓶。圖／嬌蘭提供
嬌蘭邀請巴黎珠寶藝術家弗朗切斯科·特魯斯切利，打造限量版蜂印瓶。圖／嬌蘭提供

珠寶 藝術家 品牌

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