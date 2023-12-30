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GUCCI龍年新品！酒神包變素雅、小卡夾招桃花 動感走春

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
田曦薇穿上了白色運動風夾克，並與龍年版GUCCI白色酒神包慵懶合照。圖／GUCCI提供
田曦薇穿上了白色運動風夾克，並與龍年版GUCCI白色酒神包慵懶合照。圖／GUCCI提供

無論是西方或東方的新年都即將到來，義大利精品品牌GUCCI推出新款龍年系列限量商品，並邀請中國新生代明星田曦薇與周翊然擔任形象廣告模特兒，將年節的熱情紅、GUCCI經典的馬銜韁繩與象徵甲辰龍年的小龍、火焰悄悄穿戴上身，時髦邁向2024。

曾演出 《卿卿日常》、《田耕紀》與《如此可愛的我們》田曦薇在其中一組視覺中穿上白色運動風夾克，並與龍年版白色酒神包慵懶合照；另一套造型中則和周翊然化身風格CP，兩人身上都帶有紅白雙色，清爽俐落也熱情，尤其田曦薇身上的白色圓領毛衣更將馬銜韁繩、皮帶揉合成條紋裝飾，仔細一看：屬於神龍的火焰、龍尾若隱若現藏匿在細節中，也像擁有水汪大眼的田曦薇，可愛賣萌中帶著神秘氣息。

GUCCI龍年主題限定系列精選了包款、男女服裝、鞋履與配飾，主推包款像是品牌經典的Dionysus酒神包捨棄了GG Supreme帆布LOGO印花，但從邊緣、背面皆飾以醒目紅色龍形符碼，素雅、大方。龍年圖案小卡夾則以卡通形象打造了數「只」胖胖西洋風小恐龍，卡夾邊緣再飾以討喜的粉紅色、低調小招桃花。想換上新衣則也有一款紅色花卉圖案小洋裝，白色為底、妝點大量版畫風格的花卉圖騰，經典耐看而實穿。

男士系列則推出兩款具火焰、美式風格的GUCCI藍色雙肩後背包與側背包，醒目的火橘色與藍色形成強烈比對，但大容量的收納可能，則適合過年期間三天兩夜的小旅行，將隨身物品如GUCCI的太陽眼鏡、小皮件、絲巾等隨身單品輕巧收納，更以活力姿態向前、時尚走春。

GUCCI龍年限定後背包，93400元。圖／GUCCI提供
GUCCI龍年限定後背包，93400元。圖／GUCCI提供
GUCCI龍年限定側背郵差包，58500元。圖／GUCCI提供
GUCCI龍年限定側背郵差包，58500元。圖／GUCCI提供
GUCCI紅色花卉圖案小洋裝，10萬9000元。圖／GUCCI提供
GUCCI紅色花卉圖案小洋裝，10萬9000元。圖／GUCCI提供
中國新生代明星田曦薇（右）與周翊然（左）化身風格CP，為GUCCI拍攝了2024龍年形象廣告。圖／GUCCI提供
中國新生代明星田曦薇（右）與周翊然（左）化身風格CP，為GUCCI拍攝了2024龍年形象廣告。圖／GUCCI提供
Dionysus手提肩背包，94600元。圖／GUCCI提供
Dionysus手提肩背包，94600元。圖／GUCCI提供
GUCCI龍年圖案小卡夾，15600元。圖／GUCCI提供
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