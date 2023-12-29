新光三越發新年紅包 點數換千元購物金再抽黃金、賓士

新光三越年終回饋350萬會員，繼12月中旬送出5億skm points點數大紅包之後，12/30至1/3專寵會員又一波，會員只要開啟新光三越APP扣skm points 100點即可兌換1,000元電子抵用金、扣200點可兌換2,000元電子抵用金，全台限量僅4.5萬份，全館消費單筆達5,000元可抵用500元，於名品／大家電／法雅客／[i]STORE單筆10,000元可抵用500元。

手邊還有點數別讓點數白白過期，元旦至2/5，於新光三越APP精選優惠點數專區扣skm points 20點即可獲得抽獎會一次，有機會獲得「周大福年年有餘龍年生肖擺件」（價值60,000元至70,000多元，每周抽出1個，總計5個）。另外，元旦至2/15扣100點即可抽價值217萬的「Mercedes-Benz EQA 250電動車」。

迎接跨年夜，信義商圈絕對是熱鬧指標，新光三越信義新天地今年包括小後苑、WildWood、黑武士、橘色、老乾杯、GB鮮釀、一蘭、輪輪1976共8家餐廳延長營業至凌晨一點至三點，24小時營業的一蘭拉麵更可滿足通宵跨年的民眾，今年跨年餐廳可說一位難求，若沒有搶到餐廳，今年新光三越跨年市集聯手42家美食品牌，詹記、金色三麥首次出攤，讓民眾跨年夜遊逛信義商圈少不了美食陪伴。

新光三越台北信義新天地超過30家餐廳，跨年夜晚餐時段幾乎都9成滿，想要享用跨年大餐的民眾，趕快手刀訂位起來。此外，新光三越聯手42家品牌於12/31當天下午二點至凌晨一點推出跨年市集，連續8小時快閃香堤廣場，今年更邀請人氣火鍋詹記「浪漫屋by詹記」，當日推出「浪漫大詹」詹記麻辣總匯，包含了詹記鴨血、芋貢、魚蛋、甜不辣、杏鮑菇等，灑滿蒜花再淋上辣油，溫暖跨年的胃。

金色三麥今日起至12/31也於A11外小四方開立快閃餐車，活動期間任選500ml杯裝精釀啤酒2杯優惠價300元、500ml罐裝精釀啤酒，售價100元。

【新光三越台北信義新天地跨年市集】

A11：金色三麥、沐 雞尾酒、喬名巧克力charming chocolate lab、MOODY微醺小酒館、CHOiCE Gelato、最遊釀酒坊、毛青茶室(店內)、小任性雞蛋糕、小食麻辣、饃饃噠心動肉夾饃、巧蕎荷蘭焦糖煎餅、巴歌浪小聚所、巷宮刈包、魷布院-熱壓魷魚、北海道藏鱻、啊賀！！現做捲餅舖、埼玉燒きそば

A8：繼光香香雞、咖雞窩、Come See Pizza、三年五班、鮮芋仙、生力啤酒、大王玥沐生醃醬蟹、美麗市場、小米甜甜圈、賣灶、喬名巧克力、生力啤酒、玥沐、小米甜甜圈

A9：小後苑、浪漫屋by詹記、kk窯烤PIZZA、Burger hood、欸，吃甜點。、當吧 Pawn Bar、咖啡杯杯

A4：DUE ITALIAN、SUSSU BAKERY、潮品集、樂軒松阪亭、恆之茶居、輕徠、劍持屋、恆之茶居、Sussu Bakery