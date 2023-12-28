跨年4天限定！7-ELEVEN咖啡買7送7 「OPEN!行動購物車」備戰信義一級戰區

今年跨年剛好遇到週末，全台活動熱區肯定人潮爆量，統一超商針對各地重點熱點區域約上百間7-ELEVEN門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等；同步因應低溫，加強「暖」商機備貨，如CITY系列杯裝熱飲、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包及發熱衣等商品，較平日增加5倍以上備貨量、動員超過4倍以上人力，尤其台北信義重點一級戰區，除了設置5個店外販售攤位，更將出動2台「OPEN!行動購物車」備戰，更規劃限量販售CITY冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，一起與民眾迎接2024年到來。

其中6.5噸的「OPEN!行動購物車」2.0將停放於101大樓旁，提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，囊括冷藏、冷凍、常溫3種溫層，宛如行動小型門市。而3.5噸的1.0則進駐微風南山百貨和信義威秀影城的連通天橋下。

跨年最怕手機沒電，全台7-ELEVEN有6,000家門市ibon機台即可租借行動電源，即日起只要輸入「ibon」優惠碼可享第1小時6元半價優惠，還可甲地借、乙地還。2024年1月2日前租借行動電源還可獲得抽獎序號，有機會抽到東京雙人來回機票。

沒有要人擠人跨年的民眾，也別錯過CITY系列優惠，門市即日起至2024年1月9日，推出奶系列指定品項任選第2杯6折優惠，包含CITY CAFE大杯拿鐵、CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、CITY PEARL珍珠含奶全系列、CITY TEA現萃茶奶茶全系列，即日起至2024年1月1日再加碼GODIVA迦納熱巧克力2件140元、CITY PRIMA精品微醺威士忌拿鐵組合優惠價169元。

線上「OPENPOINT行動隨時取」則於12月30日至2024年1月2日推出「CITY陪你前進2024」系列優惠，其中CITY CAFE濃萃美式買7送7，現省350元；另外，每月1號的CITY PRIMA精品會員日更擴大舉辦加碼4天，熱愛精品系列的會員別錯過。