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首爾聖水洞必逛「GM墨鏡平替」快閃東區DIAMOND TOWERS

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
集結多家選品店的新光三越DIAMOND TOWERS，近期再引進三大個性品牌快閃。圖／摘自品牌IG
集結多家選品店的新光三越DIAMOND TOWERS，近期再引進三大個性品牌快閃。圖／摘自品牌IG

潮世代的年輕族群，不再單一迷戀奢侈品大牌，反而更青睞有個性的穿搭，也讓越來越多小眾品牌走進商場試水溫。集結多家選品店的新光三越DIAMOND TOWERS，近期陸續有韓國中性潮流品牌「NOHANT」、被稱為GENTLE MONSTER（GM）墨鏡平替的「BLUE ELEPHANT」，以及台灣新銳設計師品牌「OFF DUTY」三大個性品牌快閃。此外，BURBERRY兩層樓的最新店裝也於近日開幕登場，明年1月則有LOEWE開幕，都讓台北東區有更多新鮮話題與遊逛地點。

不只有新品牌可逛，新光三越DIAMOND TOWERS跨年慶還要送給會員購物金，明年1月7日前會員只要開啟新光三越APP即可領取「新年璀璨禮金500元」，於DIAMOND TOWERS消費滿額即可使用。

BLUE ELEPHANT是來自韓國的墨鏡、眼鏡品牌，因為價格好入手、款式多顏值高，在韓國又被消費者形容為是GENTLE MONSTER墨鏡的平替，品牌一推出就掀起話題，也被視為去首爾聖水洞必逛的店，之前只能出國或透過代購入手，即日起至2月29日快閃DIAMOND TOWERS 3樓，因為只要千元左右價位就可入手，開幕短短兩天每日可銷售出百支眼鏡。

NOHANT來自韓國首爾，主打無性別時裝，以舒適剪裁結合中性簡約的風格打造出隨性的氛圍，包括南柱赫、秀智、孔曉振和李聖經等韓星都曾在韓劇中穿著。品牌最具辨識度的「LONELY」、「LOVELY」字樣出現在衛衣與連帽外套上，中性舒適的設計，適用各種日常的造型。即日起至1月5日快閃2樓ARTIFACTS，並推出LONELY/LOVELY兩款潑漆衛衣獨家單品販售。

以新世代街頭元素為靈感的台灣新銳設計師品牌OFF DUTY，首間Pop-Up期間限定店於明年2月29日前於DIAMOND TOWERS一館3樓快閃，帶來多款新品及Pop-Up限定商品，1月2日前商品全面85折，消費滿額再贈品牌LOGO長襪。

微風電商BREEZEONLINE迎新年，即日起至1月14日推出跨年優惠，站內多款國際精品、美妝保養2折起，最高回饋38%。全館免運外，下單結帳輸碼「HS16」還享16%獨家優惠，若使用LINE購物，再享加碼7%點數回饋，眾多優惠要讓消費者比出國買還便宜。

現在alexanderwang attica迷你水鑽腰包原價33,800元，現在只要6,760元就可以帶回家；alexanderwang牛仔褲原價15,800元，優惠價3,160元就可入手。Bally鼠尾草綠雙提把拼色TSP牛皮托特包原價43,600元，優惠價26,160元；HOGAN 3R環保系列男士休閒鞋原價21,000元 優惠價14,700元。ESTEE LAUDER、LANCOME、SK-II、Kiehl's、Helena Rubinstein等明星保養線上享3.8折起。凡全館單筆消費滿7,500元加贈MOLTON BROWN旅行體驗組合，限量贈完為止。

BLUE ELEPHANT是來自韓國的墨鏡、眼鏡品牌，又被消費者稱為是GENTLE MONSTER的平替。圖／摘自IG：BLUE ELEPHANT
BLUE ELEPHANT是來自韓國的墨鏡、眼鏡品牌，又被消費者稱為是GENTLE MONSTER的平替。圖／摘自IG：BLUE ELEPHANT
BLUE ELEPHANT dustin black，1980元。圖／DIAMOND TOWERS提供
BLUE ELEPHANT dustin black，1980元。圖／DIAMOND TOWERS提供
韓國服裝品牌NOHANT，即日起至1月5日快閃DIAMOND TOWERS 2樓的ARTIFACTS。圖／摘自ARTIFACTS
韓國服裝品牌NOHANT，即日起至1月5日快閃DIAMOND TOWERS 2樓的ARTIFACTS。圖／摘自ARTIFACTS
台灣新銳設計師品牌OFF DUTY，首間Pop-Up期間限定店於明年2月29日前於DIAMOND TOWERS一館3樓快閃。圖／摘自IG：OFF DUTY
台灣新銳設計師品牌OFF DUTY，首間Pop-Up期間限定店於明年2月29日前於DIAMOND TOWERS一館3樓快閃。圖／摘自IG：OFF DUTY
alexanderwang attica 迷你水鑽腰包原價33,800元，BREEZEONLINE優惠價6,760元。圖／微風提供
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Bally鼠尾草綠雙提把拼色TSP牛皮托特包原價43,600元，BREEZEONLINE優惠價26,160元。圖／微風提供
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HOGAN 3R環保系列男士休閒鞋(白底綠H) 原價21,000元，BREEZEONLINE優惠價14,700元。圖／微風提供
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