LINE聖誕節聊天室特效期間限定登場 共3波驚喜玩好玩滿

一轉眼一年又過去了，年終最歡樂的節日，非聖誕節莫屬！今年LINE再度推出超應景的聖誕節特效，讓大家度過滿滿氛圍感聖誕節。即日起至12月26日10:00，只要在LINE聊天室中輸入「聖誕」、「馴鹿」、「叮叮噹」任一組關鍵字，就可以看到熊大、兔兔、莎莉現身慶祝聖誕。趕快確認一下LINE版本是不是在iOS 9.15.0以上、Android 10.2.0以上且Android OS 7.1以上、電腦版版本需為5.19.0以上，並且開啟聊天室背景特效，就可以隨時感受歡樂的聖誕驚喜。

今年還同場加映聊天室下雪特效，LINE iOS/Android雙版本台灣時間12月25日當日限定，電腦版則是搶先從12月22日17:00至12月26日10:00延長驚喜時間更歡樂。另外，LINE主頁從12月23日12:00起至12月25日13:59期間還有聖誕老公公特效。