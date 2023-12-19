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LINE聖誕節聊天室特效期間限定登場 共3波驚喜玩好玩滿

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE聖誕節聊天室特效期間限定登場。圖／LINE提供
LINE聖誕節聊天室特效期間限定登場。圖／LINE提供

一轉眼一年又過去了，年終最歡樂的節日，非聖誕節莫屬！今年LINE再度推出超應景的聖誕節特效，讓大家度過滿滿氛圍感聖誕節。即日起至12月26日10:00，只要在LINE聊天室中輸入「聖誕」、「馴鹿」、「叮叮噹」任一組關鍵字，就可以看到熊大、兔兔、莎莉現身慶祝聖誕。趕快確認一下LINE版本是不是在iOS 9.15.0以上、Android 10.2.0以上且Android OS 7.1以上、電腦版版本需為5.19.0以上，並且開啟聊天室背景特效，就可以隨時感受歡樂的聖誕驚喜。

今年還同場加映聊天室下雪特效，LINE iOS/Android雙版本台灣時間12月25日當日限定，電腦版則是搶先從12月22日17:00至12月26日10:00延長驚喜時間更歡樂。另外，LINE主頁從12月23日12:00起至12月25日13:59期間還有聖誕老公公特效。

如果還在煩惱今年聖誕聚會要裝扮什麼樣的風格？也可以使用LINE「個人檔案工作室」推出最新功能「AI聖誕節」 ，透過上傳的臉部照片生成聖誕復古風格的圖片，提供派對裝扮無限靈感。只要更新到LINE v13.11.0以上，在「個人檔案」中點選「個人檔案工作室」，點選「AI聖誕節」，點選下方「建立圖片」，接著上傳8～12張個人臉部清晰之照片，選擇對應性別，圖片方案，接著使用LINE代幣支付方案費用，就可以開始進行製作，快把握12月25日前只要300代幣就能生成30張AI照片的期間限定優惠價。

使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供
使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供
使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供
使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供
使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供
使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供
LINE個人檔案工作室推「AI聖誕節」功能，打造復古聖誕氛圍。圖／LINE提供
LINE個人檔案工作室推「AI聖誕節」功能，打造復古聖誕氛圍。圖／LINE提供
使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供
使用AI聖誕節創建人像圖片7步驟完成。圖／LINE提供

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