聽新聞
test
0:00 / 0:00
一次享佛跳牆、麻油雞米糕！富錦樹台菜香檳 年菜開賣
年節的腳步將至，連續3年獲得米其林一星的「富錦樹台菜香檳」，今年也推出「富錦樹星級鮑參佛跳牆」、「富錦樹星級君度陳香封肉」等多種年菜料理，並有集結5品料理的「富貴龍華」組合。同時富錦樹也預告，富錦樹台菜香檳即將於明年1月插旗台北101，開設品牌旗艦店。
富錦樹台菜香檳所推出的「富貴龍華」年菜組合中，擔任重頭戲的「富錦樹星級鮑參佛跳牆」精選鮑魚、烏參、北海道干貝、花膠等頂級食材，再搭配豬腳、豬肚、排骨等脂香共同熬製提味，香氣濃郁。「富錦樹星級君度陳香封肉」則是以特製君度橙酒醬汁打造濃郁滑嫩的虎皮蹄，同時組合中還有「富錦樹星級荷葉麻油雞米糕」、「富錦樹星級酸菜鱘龍魚」、「富錦樹星級花膠干貝雞湯」等菜色，全套共5品，適合5～6人共享，每組原價13,200元，優惠價12,980元，並贈送品牌保冷袋。
除了年菜組合外，富錦樹也單獨販售星級魷魚螺肉蒜、富錦樹星級海鮮獅子頭，每份原價1,580元，加購優惠價1,280元。至於富錦樹星級荷葉麻油雞米糕，每份則為1,980元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言