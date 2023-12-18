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一次享佛跳牆、麻油雞米糕！富錦樹台菜香檳　年菜開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
富錦樹星級海鮮獅子頭，每份1,580元，加購優惠價1,280元。圖／富錦樹提供
富錦樹星級海鮮獅子頭，每份1,580元，加購優惠價1,280元。圖／富錦樹提供

年節的腳步將至，連續3年獲得米其林一星的「富錦樹台菜香檳」，今年也推出「富錦樹星級鮑參佛跳牆」、「富錦樹星級君度陳香封肉」等多種年菜料理，並有集結5品料理的「富貴龍華」組合。同時富錦樹也預告，富錦樹台菜香檳即將於明年1月插旗台北101，開設品牌旗艦店。

富錦樹台菜香檳所推出的「富貴龍華」年菜組合中，擔任重頭戲的「富錦樹星級鮑參佛跳牆」精選鮑魚、烏參、北海道干貝、花膠等頂級食材，再搭配腳、豬肚、排骨等脂香共同熬製提味，香氣濃郁。「富錦樹星級君度陳香封肉」則是以特製君度橙酒醬汁打造濃郁滑嫩的虎皮蹄，同時組合中還有「富錦樹星級荷葉麻油雞米糕」、「富錦樹星級酸菜鱘龍魚」、「富錦樹星級花膠干貝雞湯」等菜色，全套共5品，適合5～6人共享，每組原價13,200元，優惠價12,980元，並贈送品牌保冷袋。

除了年菜組合外，富錦樹也單獨販售星級魷魚螺肉蒜、富錦樹星級海鮮獅子頭，每份原價1,580元，加購優惠價1,280元。至於富錦樹星級荷葉麻油雞米糕，每份則為1,980元。

富錦樹星級魷魚螺肉蒜，每份1,580元，加購優惠價1,280元。圖／富錦樹提供
富錦樹星級魷魚螺肉蒜，每份1,580元，加購優惠價1,280元。圖／富錦樹提供
富錦樹台菜香檳推出「富貴龍華」年菜組合，每組原價13,200元，優惠價12,980元。
富錦樹台菜香檳推出「富貴龍華」年菜組合，每組原價13,200元，優惠價12,980元。
富錦樹星級荷葉麻油雞米糕，每份1,980元。圖／富錦樹提供
富錦樹星級荷葉麻油雞米糕，每份1,980元。圖／富錦樹提供

年菜 佛跳牆

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