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新春送甜點！台日春節禮盒 起司夾心餅、鳳梨酥都有
新年的腳步越來越近，甜點品牌也紛紛推出新春禮盒。登台6年的「東京牛奶起司工房」推出10、20、30入的餅乾組合，滿足不同的贈禮需求。本土的「微熱山丘」則也以旗下的代表性產品，推出多種贈禮組合，並可享滿萬9折的預購優惠。
來自日本的「東京牛奶起司工房」，今年以經典的明星商品為主軸，推出3款應景的新春禮盒，分別為10入、20入與30入組。其中10入組內含「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」10片，具有甜鹹兼具的平衡滋味，每盒450元。20入組則是包含有海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾、蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾各10片，一次享受兩種不同風味，每盒920元。至於30入組，則再增加巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾10片，適合多人共享，每盒1,380元。
「微熱山丘」本季以「舞春（台語諧音：有剩）」為主題，推出新春限定的多款禮盒。其中「新年雙層禮盒」，內含有蘋果酥6個、平安餅2個、鳳梨酥15個，搭配專屬包裝盒與提袋，更添喜氣，每盒1,360元。除此之外，微熱山丘也有「平安餅1個」或「山丘芭娜娜3片」的小份量包裝，另有鳳梨酥＋平安餅、鳳梨酥＋山丘芭娜娜等不同禮盒，每組550元起。1月2日前預定，含指定商品或滿3,000元，可享免運優惠，滿萬則可享9折優惠。
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