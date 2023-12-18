快訊

北市大安「住宅式宮廟」燒起來 消防救出母女、兒子外出逃過一劫

趙少康台大演講一上台就「聲援黎智英」 曝不願去香港、大陸背後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新春送甜點！台日春節禮盒 起司夾心餅、鳳梨酥都有

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
東京牛奶起司工房推出10、20、30入的新春禮盒。圖／東京牛奶起司工房提供
東京牛奶起司工房推出10、20、30入的新春禮盒。圖／東京牛奶起司工房提供

新年的腳步越來越近，甜點品牌也紛紛推出新春禮盒。登台6年的「東京牛奶起司工房」推出10、20、30入的餅乾組合，滿足不同的贈禮需求。本土的「微熱山丘」則也以旗下的代表性產品，推出多種贈禮組合，並可享滿萬9折的預購優惠。

來自日本的「東京牛奶起司工房」，今年以經典的明星商品為主軸，推出3款應景的新春禮盒，分別為10入、20入與30入組。其中10入組內含「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」10片，具有甜鹹兼具的平衡滋味，每盒450元。20入組則是包含有海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾、蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾各10片，一次享受兩種不同風味，每盒920元。至於30入組，則再增加巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾10片，適合多人共享，每盒1,380元。

「微熱山丘」本季以「舞春（台語諧音：有剩）」為主題，推出新春限定的多款禮盒。其中「新年雙層禮盒」，內含有蘋果酥6個、平安餅2個、鳳梨酥15個，搭配專屬包裝盒與提袋，更添喜氣，每盒1,360元。除此之外，微熱山丘也有「平安餅1個」或「山丘芭娜娜3片」的小份量包裝，另有鳳梨酥＋平安餅、鳳梨酥＋山丘芭娜娜等不同禮盒，每組550元起。1月2日前預定，含指定商品或滿3,000元，可享免運優惠，滿萬則可享9折優惠。

「微熱山丘」推出新春限定的多款禮盒。圖／微熱山丘提供
「微熱山丘」推出新春限定的多款禮盒。圖／微熱山丘提供

起司 鳳梨酥 餅乾

延伸閱讀

現在到過年誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎接潑天富貴

開幕1禮拜就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

陪大家過新年！SUBWAY期間限定「濃郁系」潛艇堡 復刻義式披薩＋滿滿起司

半夜餓醒該不該吃東西止飢？營養師推不會干擾睡眠的4種零食

相關新聞

母集團關閉「在台技術中心」傳裁員 台灣foodpanda回應了

不少大型企業撐不住景氣、爆出裁員潮，外送平台業者foodpanda母公司、德國餐飲外送集團Delivery Hero也宣...

比利時品牌首推「小小兵」聯名袋包 毛絨＋厭世大眼 賣萌沒有極限

最療癒設計在這裡！比利時品牌Kipling首度攜手「小小兵」動畫推出聯名系列，以即將到來的農曆龍年作為靈感，融合黑龍紋與冬季必備毛絨元素，搭配獨有的大眼圖案與俏皮姿態，帶來多款趣味又可愛的包包。

「帝王蟹＋A5和牛」無限吃到飽！13年「品火鍋」升級了

自2010年創立至今的「品帝王蟹火鍋吃到飽」，主打帝王蟹、海鮮、牛小排、伊比利豬等食材，通通採無限量供應。近期為滿足饕客...

買對比買貴更重要！Canada Goose教你從面料、機能和保暖系數 挑選最適合羽絨衣

體感冬日正式到來，但並不是同一件羽絨衣都能適應不同天氣變化，進而達到保暖效果。來自加拿大的奢華機能服飾品牌Canada Goose可說是禦寒裝備專家，因此從面料、機能性和獨創的TEI溫度體感指數來分析，甚至還因應穿搭需求，讓消費者能挑選到最適合的款式。

年末採購旺季 全支付買iPhone最高12％回饋 LINE Pay綁定快點卡必勝客爽省近千元

迎接年底消費旺季，電子支付服務紛紛推出優惠吸引用戶綁定使用。全支付上線1年多可支付通路據點突破20萬，近期再與「KKTV...

奢華露營Ｘ林聰明！盤點2024超創意「春節聯名禮盒」

各品牌、飯店的春節禮盒陸續上市，今年依舊吹聯名風，藉由不同的兩端產生新火花。像是君品Collection旗下Vantel...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。