新春送甜點！台日春節禮盒 起司夾心餅、鳳梨酥都有

新年的腳步越來越近，甜點品牌也紛紛推出新春禮盒。登台6年的「東京牛奶起司工房」推出10、20、30入的餅乾組合，滿足不同的贈禮需求。本土的「微熱山丘」則也以旗下的代表性產品，推出多種贈禮組合，並可享滿萬9折的預購優惠。

來自日本的「東京牛奶起司工房」，今年以經典的明星商品為主軸，推出3款應景的新春禮盒，分別為10入、20入與30入組。其中10入組內含「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」10片，具有甜鹹兼具的平衡滋味，每盒450元。20入組則是包含有海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾、蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾各10片，一次享受兩種不同風味，每盒920元。至於30入組，則再增加巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾10片，適合多人共享，每盒1,380元。