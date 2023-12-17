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宏碁發表AI-Ready筆電Swift Go 14 售價34900元起全台開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Swift Go 14使用環境友善的OceanGlass觸控板原料，均由海廢回收塑膠製成，且相較前代產品觸控面積增加44%。記者黃筱晴／攝影
Swift Go 14使用環境友善的OceanGlass觸控板原料，均由海廢回收塑膠製成，且相較前代產品觸控面積增加44%。記者黃筱晴／攝影

隨著Intel發布下一代最新產品，宏碁也同步亮相最新AI-Ready筆記型電腦Acer Swift Go 14，搭載Intel Core Ultra處理器，配備Intel Arc顯示晶片及Intel AI Boost整合性NPU，於1.32kg、厚度僅14.9mm的輕薄鋁製機身中提供高效AI運算性能，滿足學生、專業人士或創作者的使用需求。宏碁同步推出3款搭載OLED面板的14吋Swift Go，建議售價34900元起，即日起全台燦坤、網購商城及Acer旗艦專售店開賣。

Acer Swift Go 14最高搭載全新Intel Core Ultra 7 155H處理器且獲得Intel Evo平台認證，Intel Ultra Core H系列處理器配備專屬AI引擎Intel AI Boost及Intel Arc顯示晶片，能展現最佳性能，並以極致能源效率驅動多項AI功能，於遊戲及創作時打造沉浸式體驗。此款Windows 11電腦亦能透過Intel Unison與Android或iOS裝置配對，打造以單一螢幕進行檔案傳輸、通話、訊息收發及裝置管理的無縫整合體驗。

Swift Go 14於AI技術的支援下，讓1440p QHD網路攝影機在進行影音串流或視訊會議時，不僅反應更加靈敏，且所需耗能更少。使用者能藉由Acer PurifiedVoice降低背景噪音；Acer PurifiedView使畫面呈現最佳效果，包括模糊背景、自動取景以及視線校正。當偵測到筆電鏡頭或麥克風啟用時，全新Acer QuickPanel功能會自動迅速切換成視訊會議的配置方案；此外，全新Acer AlterView則能利用AI生成的深度圖將2D圖像轉變為具3D效果的動畫桌布，並從多個角度觀賞。

使用者能藉助Windows Copilot強大的AI助理功能滿足工作、創作及娛樂需求，透過簡單指令，提供令人驚豔的AI成像。透過一鍵啟用專門設置的AcerSense應用程式，還可針對筆電的性能、維護、客製化體驗進行無縫管理，其中的Acer AI Zone功能可協助使用者輕鬆查找裝置中的AI功能並獲得更新版本。

宏碁推出AI-Ready筆電Swift Go 14，搭載全新Intel Core Ultra處理器，建議售價34900元起，即日起開賣。圖／宏碁提供
宏碁推出AI-Ready筆電Swift Go 14，搭載全新Intel Core Ultra處理器，建議售價34900元起，即日起開賣。圖／宏碁提供

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