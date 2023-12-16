搶攻外帶市場 金湖飯店推出兩款超澎湃年菜與圍爐宴

想好今年的農曆新年年菜要吃什麼嗎？金湖飯店為搶攻外帶、桌菜市場，今天一口氣推出「祥龍獻禮」兩款外帶年菜及「舞龍迎春新年到」兩款圍爐宴，超澎湃的料理，包括開胃菜、主菜、湯品及甜點一應俱全，為鼓勵民眾預訂，金湖飯店將破天荒送出佛跳牆、蘿蔔糕、發糕等超值好禮。

金湖飯店表示，龍年「祥龍獻禮」的兩款外帶年菜，每道佳餚富含呼應龍年的吉祥寓意，不論是豐盛的10人份「龍吟虎嘯開運組」，或是首度針對6人小家庭推出的「龍虎同春新春組」，都有口感Q彈帶勁鮮甜龍蝦肉及滑溜順口寬冬粉的瑞氣千條迎飛龍，還有全家圍爐必吃的福壽雙全長年菜。

而「龍吟虎嘯開運組」另有魚躍龍門慶豐餘，嚴選少刺、肉質綿密的金鯧魚，佐以大紅吉利糖醋汁；還有以大量紹興酒為基底煨滷，口感軟糯不油膩的富貴龍華團圓蹄。

「龍吟虎嘯開運組」、「龍虎同春新春組」各限量50組、30組，數量有限，民眾只要於明年1月15日前完成預訂，就送年菜必選之饌、要價1100元的「大福」經典佛跳牆「祥龍獻瑞聚寶盆」，還有點心師傅以精湛手藝自製的招牌蘿蔔糕鴻運彩頭步糕昇及黑糖發糕金銀財寶年年發，「大福+兩小福」向民眾送上真摯滿滿的新年祝福。

婆婆媽媽不想進廚房也免操心，金湖飯店今年以「舞龍迎春新年到」為題，推出往年都很受歡迎的圍爐宴，其中，今年金湖飯店主打的「龍騰四海闔家宴」大廳宴，包括象徵生意鴻圖大展的團圓龍蝦大拼盤，還有圍爐必備的佛跳牆湯品龍筋御品佛跳牆，味厚湯濃，濃郁回香；一條根養生大蝦、錦繡花蟹什錦鍋，兩道菜都吃得到滿滿鮮味。

「龍躍瑞雲賀歲宴」包廂宴則有龍骨高湯麒麟龍膽，取用龍膽石斑菲力部位，配上火腿、冬筍等食材，以大火熬製12分鐘，再淋上由豬大骨、豬尾龍骨熬製濃湯勾芡；還有孜然龍骨羊肩排以孜然粉調味醃製、雙面煎到金黃色的大骨羊肩排，佐以蒜頭、蔥花、乾辣椒提味。

如有訂購需求可撥打訂位專線：082-379637，更多訊息可至「金湖飯店Golden Lake Hotel」臉書粉絲專頁查詢。