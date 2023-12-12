影/台鐵和KATO合作開發鐵道模型 首波推出EMU3000

台鐵局為拓展鐵道模型市場，今天在台鐵夢工場台北旗鑑艦店前，首度與日本知名鐵路模型製造公司KATO進行聯名合作簽約，合作簽約儀式由台鐵局主任秘書陳裕謀與KATO公司社長加藤浩一同簽署。此次的合作將為日臺鐵道模型產業帶來新的里程碑，雙方將致力共同推動鐵道模型周邊的發展，並希望能吸引更多鐵道迷及火車模型愛好者，一同分享鐵道模型趣味！

此次簽約儀式 ，KATO公司除了帶來先前製作開發之N規火車精密模型提供現場展示，也以影片展現N規火車精密模型動態運行，台鐵局另邀請彰化縣立竹塘國民中學及國立永靖高級工業職業學校，帶來由校方師生製作的鐵道模型展示，其曾參與KATO公司主辦的全日本高校鐵道模型大賽，每一件都獲得日本模型大賞的肯定，提供給到場來賓一同欣賞！

台鐵局並致贈KATO公司EMU3000型陳年高粱紀念酒 ，象徵雙方合作長長久久，期待透過此次合作，能推出令人驚艷的台鐵N規火車精密模型，為鐵道模型愛好者們帶來更多驚喜，並共同見證日台鐵道模型的蓬勃發展。