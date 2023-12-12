全家便利商店35週年慶大回饋！10款鮮食「限時免費增量35%」　超商首見「35層千層蛋糕」期間限定登場

全家便利商店歡慶35週年，宣布推出「35%增量大回饋」活動，精選10款熱銷明星鮮食，於12月13日起連續3週的每週三分波段限量推出不同驚喜品項，分別以「整體放大」、「主菜加量」或「數量增多」3大形式增量，橫跨主食、輕食、甜點、麵包與袋裝小吃等多元種類，認明包裝上「增量大回饋」標示，通通加量不加價，數量有限售完為止。首波於12月13日推出增量版「海之味漁夫飯」、「稻荷壽司」、「香草卡士達泡芙」、「古早味香滷嫩雞胸」與「蒜香紐奧良風味雞Q丸」；12月20日再推增量版「青醬雞肉義大利麵」、「克林姆麵包」與「法式千層蛋糕」；12月27日則有增量版「義式蕃茄紅醬燻腸焗飯」與「紅豆麵包」。

增量回饋活動為日本全家便利商店廣受好評的特色活動，每年皆帶動熱議討論，讓消費者感受超值、有趣的消費體驗。適逢台灣「全家」35週年，「全家」於12月13日起推出「35%增量大回饋」活動與消費者同歡慶，並精選橫跨主食、輕食、甜點、麵包與袋裝小吃各品類，推出10款熱銷明星鮮食商品增量規格，加量不加價免費升級。

「35%增量大回饋」鮮食商品首推薦今年甫上市即熱銷的「海之味漁夫飯」，以主菜加量方式，將主菜蛤蜊加量至2倍，滿滿海味搭配日式醬香炊飯，另將再推出肉量增加1.5倍的「青醬雞肉義大利麵」，以及燻腸從4根升級為6根的「義式蕃茄紅醬燻腸焗飯」。minimore甜點更推出便利商店首見、加厚至35層的「法式千層蛋糕」與整顆直接放大35%的「香草卡士達泡芙」，視覺味覺都衝擊，滿足甜點控的味蕾；麵包則推出變大35%的「克林姆麵包」與「紅豆麵包」，內餡份量紮實、重量變化有感。

輕食可選擇擁有超高CP值的「稻荷壽司」，數量再加1顆升級至5入；與知名健身網紅Peeta葛格聯名推出的「古早味香滷嫩雞胸」，將整塊雞胸肉增量35%；另一款「蒜香紐奧良雞Q丸」也免費加量35%。「全家」35週年增量大回饋商品陸續於12月13日起連續3週的每週三限量推出，售完為止。