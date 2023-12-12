台北101跨年煙火「彩色世界」搶先看 融合台日煙火綻放300秒
2024台北101跨年煙火主題今天揭曉，台北101董事長張學舜宣布，跨年煙火主題定為「彩色世界COLORFUL WORLD」。煙火秒數和去年一樣，將綻放300秒繽紛璀璨的煙火，迎接國外旅客來台灣過年。
經歷過疫情、隨著國境解放，今年台北101的跨年煙火主題「彩色世界COLORFUL WORLD」，有欣喜迎向多采多姿的生活之意。規畫總長300秒，約16000發的煙火展演，但今年少了往年有的高空巨型螢幕的T-Pad燈網，因T-Pad燈網的表現容易受天氣影響，故今年以煙火為主力。除了台灣的優質煙火，今年首次採用日本彩色煙火，綻放繽紛璀璨的跨年煙火。
台北101是台灣著名地標，除了是全球第一個摩天大樓式煙火，也是全世界施放點最高的煙火，高達509公尺，101跨年煙火也成為台灣跨年最具代表性的活動。張學舜表示，今年是疫後的第一年跨年煙火，人們重回正常生活，開始跨境旅遊，台北101跨年煙火受世界矚目，歡迎世界旅人來台灣過年，到台北101來跨年。
此外，台北101自2019年起推出雙跨年策展「新年驚豔101」為主題的一系列雙跨年活動，從耶誕、跨年、新年至元宵節吸引人潮，今年已經邁向第五年。今年台北101設計多達35處的打卡點，拍照點從戶外一路延伸到館內的各個樓層。
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