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台人最愛哪款珠寶？ 美鑽石品牌公布2023年度人氣款式

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供

鑽石品牌Hearts On Fire擁有美國政府給予「全世界車工最完美的鑽石」封號，專精於圓形明亮式切割鑽石，在加上品牌對於鑽石色澤（Color）和淨度（Clarity）的要求，設計出不同克拉（Carat）數的璀璨鑽石珠寶，以優質4C深受台灣消費者的喜愛。成立於1996年的Hearts On Fire，更在2023年底率先發佈年度人氣款式，讓不同預算的消費者都能做為選購贈禮、犒賞自己的首選參考。

Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約0.50克拉，21萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約0.50克拉，21萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire的單鑽婚戒可以說是進入台灣市場以來最超人氣的夢幻逸品。戒指款式中，經典的Repertoire鑽戒與Sparkle鑽始終站在人氣排行榜上，備受肯定，而今年推出的新作中，又以Vela Solitaire與Vela Halo兩款鑽戒最受歡迎，更為細緻的打磨與細節，讓配戴舒適度上也獲得了相當良好的反饋，來勢洶洶不能忽視。

Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，20萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，20萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供

項鍊是品牌繼戒指後的第二熱賣類別，今年全新的Vela Crossover鑽石項鍊，以一對飛揚羽毛環繞主鑽，提供從10分、20分、25分、到50分等多款不同克拉數的選擇，款式又具辨識度，是年度人氣商品。同樣提供多種不同克拉數選擇的單鑽項鍊Repertoire系列也名列前茅，其中又以具有一定價值的1克拉款式最受VIP歡迎。首次入門鑽石的消費者，也很適合選購採用品牌獨特「幻視鑲嵌」Aerial系列鑽石項鍊，看似水滴形切割的設計，賦予經典單鑽與眾不同的視覺魅力。

Hearts On Fire Aerial Dewdrop玫瑰金鑽石手鍊，83,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Dewdrop玫瑰金鑽石手鍊，83,000元。圖／Hearts On Fire提供

擁有較高便利於穿搭特性的耳環，能巧妙點亮臉蛋妝髮，其中又以簡約百搭的款式最受歡迎，克拉數愈大就愈顯奢華。Vela鑽石耳環以精緻的羽毛線條服貼耳垂，並垂墜Halo鑽石設計，能靈動地閃耀鑽石光芒，卻又不過分擺動，成為熱賣貼耳款式外的全新熱門款。

Hearts On Fire Basic鉑金3爪鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，12萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Basic鉑金3爪鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，12萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供

與戒指混搭就能創造出最強視覺效果的手鐲與手鍊，則是時尚資優生階段的高階穿搭珠寶類型。以獨特法式鑲嵌工法製作的Vela手鐲，以及幻式鑲嵌技藝Aerial系列，都以獨特的工法襯托鑽石的閃耀光芒，深受喜愛，適合自在出外的各式場合。

Hearts On Fire Vela白K金鑽石耳環，主鑽約0.10克拉，15萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金鑽石耳環，主鑽約0.10克拉，15萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial白K金單鑽項鍊，主鑽約0.20克拉，59,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial白K金單鑽項鍊，主鑽約0.20克拉，59,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石項鍊，主鑽約1.00克拉，50萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石項鍊，主鑽約1.00克拉，50萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石耳環，主鑽約0.20克拉，11萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石耳環，主鑽約0.20克拉，11萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Sparkle鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，20萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Sparkle鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，20萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，21萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，21萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供

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