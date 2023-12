台人最愛哪款珠寶？ 美鑽石品牌公布2023年度人氣款式

鑽石品牌Hearts On Fire擁有美國政府給予「全世界車工最完美的鑽石」封號,專精於圓形明亮式切割鑽石,在加上品牌對於鑽石色澤(Color)和淨度(Clarity)的要求,設計出不同克拉(Carat)數的璀璨鑽石珠寶,以優質4C深受台灣消費者的喜愛。成立於1996年的Hearts On Fire,更在2023年底率先發佈年度人氣款式,讓不同預算的消費者都能做為選購贈禮、犒賞自己的首選參考。

Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指,主鑽約0.50克拉,21萬7,000元起。圖/Hearts On Fire提供

Hearts On Fire的單鑽婚戒可以說是進入台灣市場以來最超人氣的夢幻逸品。戒指款式中,經典的Repertoire鑽戒與Sparkle鑽始終站在人氣排行榜上,備受肯定,而今年推出的新作中,又以Vela Solitaire與Vela Halo兩款鑽戒最受歡迎,更為細緻的打磨與細節,讓配戴舒適度上也獲得了相當良好的反饋,來勢洶洶不能忽視。

Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊,主鑽約0.50克拉,20萬3,000元起。圖/Hearts On Fire提供

項鍊是品牌繼戒指後的第二熱賣類別,今年全新的Vela Crossover鑽石項鍊,以一對飛揚羽毛環繞主鑽,提供從10分、20分、25分、到50分等多款不同克拉數的選擇,款式又具辨識度,是年度人氣商品。同樣提供多種不同克拉數選擇的單鑽項鍊Repertoire系列也名列前茅,其中又以具有一定價值的1克拉款式最受VIP歡迎。首次入門鑽石的消費者,也很適合選購採用品牌獨特「幻視鑲嵌」Aerial系列鑽石項鍊,看似水滴形切割的設計,賦予經典單鑽與眾不同的視覺魅力。

Hearts On Fire Aerial Dewdrop玫瑰金鑽石手鍊,83,000元。圖/Hearts On Fire提供

擁有較高便利於穿搭特性的耳環,能巧妙點亮臉蛋妝髮,其中又以簡約百搭的款式最受歡迎,克拉數愈大就愈顯奢華。Vela鑽石耳環以精緻的羽毛線條服貼耳垂,並垂墜Halo鑽石設計,能靈動地閃耀鑽石光芒,卻又不過分擺動,成為熱賣貼耳款式外的全新熱門款。

Hearts On Fire Basic鉑金3爪鑽石耳環,主鑽約0.30克拉,12萬8,000元起。圖/Hearts On Fire提供