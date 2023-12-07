台人最愛哪款珠寶？ 美鑽石品牌公布2023年度人氣款式
鑽石品牌Hearts On Fire擁有美國政府給予「全世界車工最完美的鑽石」封號，專精於圓形明亮式切割鑽石，在加上品牌對於鑽石色澤（Color）和淨度（Clarity）的要求，設計出不同克拉（Carat）數的璀璨鑽石珠寶，以優質4C深受台灣消費者的喜愛。成立於1996年的Hearts On Fire，更在2023年底率先發佈年度人氣款式，讓不同預算的消費者都能做為選購贈禮、犒賞自己的首選參考。
Hearts On Fire的單鑽婚戒可以說是進入台灣市場以來最超人氣的夢幻逸品。戒指款式中，經典的Repertoire鑽戒與Sparkle鑽始終站在人氣排行榜上，備受肯定，而今年推出的新作中，又以Vela Solitaire與Vela Halo兩款鑽戒最受歡迎，更為細緻的打磨與細節，讓配戴舒適度上也獲得了相當良好的反饋，來勢洶洶不能忽視。
項鍊是品牌繼戒指後的第二熱賣類別，今年全新的Vela Crossover鑽石項鍊，以一對飛揚羽毛環繞主鑽，提供從10分、20分、25分、到50分等多款不同克拉數的選擇，款式又具辨識度，是年度人氣商品。同樣提供多種不同克拉數選擇的單鑽項鍊Repertoire系列也名列前茅，其中又以具有一定價值的1克拉款式最受VIP歡迎。首次入門鑽石的消費者，也很適合選購採用品牌獨特「幻視鑲嵌」Aerial系列鑽石項鍊，看似水滴形切割的設計，賦予經典單鑽與眾不同的視覺魅力。
擁有較高便利於穿搭特性的耳環，能巧妙點亮臉蛋妝髮，其中又以簡約百搭的款式最受歡迎，克拉數愈大就愈顯奢華。Vela鑽石耳環以精緻的羽毛線條服貼耳垂，並垂墜Halo鑽石設計，能靈動地閃耀鑽石光芒，卻又不過分擺動，成為熱賣貼耳款式外的全新熱門款。
與戒指混搭就能創造出最強視覺效果的手鐲與手鍊，則是時尚資優生階段的高階穿搭珠寶類型。以獨特法式鑲嵌工法製作的Vela手鐲，以及幻式鑲嵌技藝Aerial系列，都以獨特的工法襯托鑽石的閃耀光芒，深受喜愛，適合自在出外的各式場合。
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