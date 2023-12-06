快收！KIRIN「Bar罐立體造型悠遊卡」 全台7-ELEVEN獨賣

KIRIN Bar BEER首次推出「Bar罐立體造型悠遊卡」，從拉環到罐身印刷都和實際Bar BEER包裝一模一樣，等比例縮小的清新亮黃罐身讓人眼睛為之一亮；即日起於全台7-ELEVEN門市開放預購，限量6,000組的Bar BEER 330ml 罐裝6入兩組與Bar罐立體造型悠遊卡，活動優惠價649元。

秉持帶給台灣民眾歡笑、拉近距離的精神，麒麟集團依據消費者習慣打造台灣原創的啤酒品牌—KIRIN Bar BEER，以清爽易入口的口感與充滿活力的形象，深受眾多台灣年輕人的喜愛。「Bar罐立體造型悠遊卡」把330ml鋁罐縮小到僅5公分大小，超萌的迷你Bar就是要在寒冷的冬日裡療癒大家一下，不僅造型吸睛同時也超實用，能搭車又能支付，詳細資訊請洽店家門市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎「Bar罐立體造型悠遊卡」開賣資訊 ．預購期間：2023年12月6日至2024年1月9日，限量6,000組 ．預購方式：7-11 ibon預購或機台直接刷條碼 ．取貨日期：12月6日起D+5天原店取