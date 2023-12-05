力與美的雙重演繹勞力士「日內瓦國際馬術節」周末登場
在所有體育競賽中，馬術活動兼具了優雅與活力的雙重可能。勞力士宣布將在本周末與「日內瓦國際馬術節」合作，在為期五日的賽事中帶來「勞力士IJRC」（International Jumping Riders Club，國際障礙賽騎師會）的十強決賽與「勞力士大獎賽」（Rolex Grand Prix）兩大賽程，並有多位身為勞力士代言人的頂尖騎師演繹何為翩翩風度，更有對時間的精確掌握。
由於成為「日內瓦國際馬術節」（Concours Hippique International de Genève以下簡稱CHI Geneva）場地障礙賽的特約贊助商，勞力士將在自家「主場」瑞士日內瓦為世人獻上頂尖的馬術藝術，其中「勞力士IJRC」的十強決賽將先於本周五（12月8日）揭幕，此後「勞力士大獎賽」則在12月10日（周日）登場。
瑞士騎師及勞力士代言人Martin Fuchs與勞力士代言人Steve Guerdat都將參加本屆賽事，其中Steve Guerdat日前才成為「國際馬術總會歐洲錦標賽」（FEI European Champion）的個人冠軍，Martin Fuchs則在2019、2021都奪得「日內瓦國際馬術節勞力士大獎賽」冠軍，如今將追求三度桂冠的榮耀加持。
所謂的障礙賽通常於封閉的世內場地舉辦，騎師穿著從容、並與駿馬在限定時間內完成挑戰。由於每一次跨越障礙的同時，都是一次駿馬在騎師指定下的完美合作，加上部分障礙並非單次，而是短距離的連續多次跨越，是極大挑戰。於此同時騎師如何在高壓下仍維持穩定節奏？一如勞力士的「頂級天文台認證」（Superlative Chronometer）追求每日正負兩秒（內）的極限性能，無論在方位、溫度、磁力的挑戰下，仍維持精確節奏，也像頂級騎師與駿馬長久培養出的默契，無須言語，但化未知為已知、恆常律動、精準演繹。
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