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蔥比香菜更討人厭？Uber Eats公開4大點購觀察 全新代言人沈春華、林書豪現場PK
許多民眾每天離不開外送平台，除了解決三餐飲食，各種日常所需也越來越習慣從線上點。Uber Eats首次發表2023年台灣消費者渴望調查，揭曉消費者在平台上對餐飲的各種需求。不意外地，「速食」和「飲料」登上熱搜、熱銷榜，備註欄中最常見的辣度是「小辣」，最意想不到的是，「蔥」竟然擠下「香菜」，成為許多用戶點單時避之唯恐不及的選項。Uber Eats同時於今日記者會中公布全新品牌代言人沈春華及林書豪，兩人在身高與風格的差異意外激盪出許多趣味火花，平時總是展現專業、嚴謹風格的沈春華，更在最新廣告片裡變身動作巨星，有令人眼睛一亮的突破。
Uber Eats從用戶點購清單以及「搜尋關鍵字」大數據觀察，發現「雞蛋」是2023年台灣消費者搜尋生鮮日用品關鍵字第一名，「牛奶/鮮奶」則位居第二；餐飲方面，熱搜字排名不意外地是由「麥當勞」及「飲料」拿下。而熱銷商品恰恰好也反映了消費者心中渴望，餐飲點購排行榜以「速食」和「飲料」佔了多數，生鮮雜貨熱銷商品訂單量前2名的「鮮乳」與「雞蛋」也與熱搜榜相呼應。
有趣的是，Uber Eats統計發現在備註欄中，全台無論哪一個城市，「小辣」的訂單需求最高，佔整體備註訂單2成，也是中辣的2.9倍、和大辣與微辣的5倍之多。另外，在點餐時備註「不要蔥」的訂單，竟然是「不要香菜」訂單的2.3倍，佔整體備註訂單的5%。
每次推出都激起許多討論的Uber Eats廣告影片，這次找來金鐘新聞主播及主持人沈春華與2019 NBA總冠軍及現職新北國王球員林書豪。有別於以往大多以藝人為主，首次邀請專業主播及職業籃球員搭配，同時也首度採用劇情式腳本，以「點得到／點不到」的對比，幽默展現外送平台特色。
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