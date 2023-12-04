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蔥比香菜更討人厭？Uber Eats公開4大點購觀察 全新代言人沈春華、林書豪現場PK

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats品牌代言人沈春華及林書豪原本就是忠實使用者，現場分享生活中幾乎所有想要或需要的商品都點得到的經驗。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats品牌代言人沈春華及林書豪原本就是忠實使用者，現場分享生活中幾乎所有想要或需要的商品都點得到的經驗。記者黃筱晴／攝影

許多民眾每天離不開外送平台，除了解決三餐飲食，各種日常所需也越來越習慣從線上點。Uber Eats首次發表2023年台灣消費者渴望調查，揭曉消費者在平台上對餐飲的各種需求。不意外地，「速食」和「飲料」登上熱搜、熱銷榜，備註欄中最常見的辣度是「小辣」，最意想不到的是，「蔥」竟然擠下「香菜」，成為許多用戶點單時避之唯恐不及的選項。Uber Eats同時於今日記者會中公布全新品牌代言人沈春華及林書豪，兩人在身高與風格的差異意外激盪出許多趣味火花，平時總是展現專業、嚴謹風格的沈春華，更在最新廣告片裡變身動作巨星，有令人眼睛一亮的突破。

Uber Eats從用戶點購清單以及「搜尋關鍵字」大數據觀察，發現「雞蛋」是2023年台灣消費者搜尋生鮮日用品關鍵字第一名，「牛奶/鮮奶」則位居第二；餐飲方面，熱搜字排名不意外地是由「麥當勞」及「飲料」拿下。而熱銷商品恰恰好也反映了消費者心中渴望，餐飲點購排行榜以「速食」和「飲料」佔了多數，生鮮雜貨熱銷商品訂單量前2名的「鮮乳」與「雞蛋」也與熱搜榜相呼應。

有趣的是，Uber Eats統計發現在備註欄中，全台無論哪一個城市，「小辣」的訂單需求最高，佔整體備註訂單2成，也是中辣的2.9倍、和大辣與微辣的5倍之多。另外，在點餐時備註「不要蔥」的訂單，竟然是「不要香菜」訂單的2.3倍，佔整體備註訂單的5%。

每次推出都激起許多討論的Uber Eats廣告影片，這次找來金鐘新聞主播及主持人沈春華與2019 NBA總冠軍及現職新北國王球員林書豪。有別於以往大多以藝人為主，首次邀請專業主播及職業籃球員搭配，同時也首度採用劇情式腳本，以「點得到／點不到」的對比，幽默展現外送平台特色。

金鐘主播沈春華於記者會中向現職新北國王隊職業球星林書豪展現新聞播報的功力。圖／Uber Eats提供
金鐘主播沈春華於記者會中向現職新北國王隊職業球星林書豪展現新聞播報的功力。圖／Uber Eats提供
林書豪在記者會現場大秀球技，挑戰將籃球、沐浴球等各種點得到的球投入籃框。圖／Uber Eats提供
林書豪在記者會現場大秀球技，挑戰將籃球、沐浴球等各種點得到的球投入籃框。圖／Uber Eats提供
Uber Eats台灣總經理李佳穎於記者會中公布針對台灣用戶的有趣觀察。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats台灣總經理李佳穎於記者會中公布針對台灣用戶的有趣觀察。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats公布全新品牌代言人沈春華及林書豪，分享Uber Eats成為他們忙碌生活中的神隊友。圖／Uber Eats提供
Uber Eats公布全新品牌代言人沈春華及林書豪，分享Uber Eats成為他們忙碌生活中的神隊友。圖／Uber Eats提供

Uber 消費者

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