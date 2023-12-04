找日本專家給建議評比仍墊底 立委籲台鐵改善廁所清潔

立法院交通委員會今天審查113年度總預算，立委提案提出，台鐵去年找來日本清潔專家建立廁所清潔SOP，台鐵廁所在環境部的公廁評比中仍墊底。台鐵局長杜微指出，今年因地方政府列管已有改善，但有些公廁因民眾使用頻繁不易維護，會再加強。

立委林俊憲在交委會上提案指出，台鐵站務費用預算以清潔外包費用占比最高，113年度該項預算6億1302萬5000元中有76％為清潔外包，相較112年還增列1118萬8000元。但環境部於今年11月公布公廁評比，台鐵公廁被民眾評比為最髒，甚至不如加油站公用廁所，林俊憲表示，台鐵去年還找來日本清潔專家建立廁所清潔的SOP，卻無法反映在實際成效上，「一個單位管理好不好就看廁所」，並對此提出凍結1/10的站務費用。

杜微回應，經地方政府列管評鑑，台鐵公廁清潔今年算比較有改善。以今年第3季來看，台鐵總共有762座便間，其中759座都由地方政府評鑑為優等或特優。雖然改善，杜微坦言部分因為設施老舊，尤其公廁底下化糞池清潔不易，已陸續編列計劃改善公廁，的確有些公廁因民眾使用頻繁而不太容易維護，會再加強。

針對站務費用包含的環境清潔衛生、站務人員勞工權益、安全等項目，交委會決議凍結1/10預算，待台鐵提出相關書面報告後始得動支。