TWG Tea耶誕禮登台 台灣茶、紐西蘭高地和羊獨家亮點
耶誕樂音響起，空間裡飄散著茶香，TWG Tea新加坡首席侍茶師趣味解說「茶的深度品茗」。這是品牌為「2023耶誕佳節獻禮」所做的浪漫開場。今年為展現重視台灣市場，特別推出全球獨家上市的「台灣限量版茗茶禮盒組」，以及專為台灣饕客設計的耶誕茗茶套餐「紐西蘭高地和羊」。
世界奢華茶葉品牌TWG Tea今年耶誕特主打兩大限定系列，其中，「台灣限量版茗茶禮盒組」首選兩款單品茶茗香入罐，分別是具代表性的皇家阿里山茶、黃家日月潭茶；另有獨一無二的手工調配茶「耶誕樂頌茗茶」，匯聚東西方濃厚的耶誕慶祝氛圍，像是橙皮、肉桂、荳蔻、烤蘋果粉紅胡椒等多重香氣，充滿過節氣息。
此外，還有多款耶誕限定精品如耶誕節慶茶魚子醬錫罐茗茶、耶誕節慶茶手工純棉茶包、茶薰香蠟燭等。可至全台沙龍和精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館或LINE Gift平台選購。
迎接一年中最特別的時刻，TWG Tea於12月1日至明年1月1日也打造耶誕限定的茶香甜點及套餐。季節甜品「巧克力榛果聖誕木柴蛋糕」焦點在大木柴蛋糕頂部添加多片金色巧克力星星綴飾，宛如耶誕樹上散發光芒的五角星。白色的「椰子百香聖誕木柴蛋糕」則有如飄滿新雪的耶誕國度。即日起也同步開放早鳥預購。
不少饕客指名等待的「耶誕限定茶香馬卡龍」，內餡基底以獅城早餐茶、融入法芙那白巧克力與開心果甘納許，香氣濃郁，最後於鼠尾草綠的酥脆杏仁餅殼，撒上金澤般的開心果碎，一顆顆堆疊搖身一變迷你耶誕樹，吸睛且味美。
TWG Tea同步推出的「耶誕茗茶套餐」，以茗茶入饌的節慶主餐與特製甜點、搭配無負擔佐餐茗茶，為節日譜寫新風味。全球統一的「北海道干貝」，佐以生蠔乳沫與煙燻鯡魚卵，口口滿足，餐後搭配一杯黑茶與溫馨耶誕香料調和而成的耶誕茗茶，或是以白茶、紅茶交織克萊蒙橙和大溪地香草清香的冰鎮耶誕限定茶，將海鮮佳餚的風味發揮極致。台灣限定的「紐西蘭高地和羊」，細緻的大理石油花，搭配四季豆與香草奶油爐烤馬鈴薯，佐以紐約早餐茶調配的黑蒜迷迭香羊肉醬汁，香氣馥郁。
耶誕茗茶套餐提供三款甜點任選：巧克力榛果/椰子百香迷你款聖誕木柴蛋糕、法式伯爵茶洋梨佐栗子香緹蛋白霜。期間內於TWG Tea台北101五樓精品沙龍供應販售，每套售價新台幣1,750元（另加10%服務費）。
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