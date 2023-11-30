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TWG Tea耶誕禮登台 台灣茶、紐西蘭高地和羊獨家亮點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
TWG Tea限期推出「耶誕茗茶套餐」，主廚特製北海道干貝與紐西蘭高地和羊兩款主餐皆以茶入饌。圖／TWG Tea提供
TWG Tea限期推出「耶誕茗茶套餐」，主廚特製北海道干貝與紐西蘭高地和羊兩款主餐皆以茶入饌。圖／TWG Tea提供

耶誕樂音響起，空間裡飄散著茶香，TWG Tea新加坡首席侍茶師趣味解說「茶的深度品茗」。這是品牌為「2023耶誕佳節獻禮」所做的浪漫開場。今年為展現重視台灣市場，特別推出全球獨家上市的「台灣限量版茗茶禮盒組」，以及專為台灣饕客設計的耶誕茗茶套餐「紐西蘭高地和羊」。

WG Tea全球獨家上市「台灣限量版茗茶禮盒組」，精選皇家阿里山茶及皇家日月潭茶入罐，紅綠色系的質感包裝耶誕送禮超應景。圖／TWG Tea提供
WG Tea全球獨家上市「台灣限量版茗茶禮盒組」，精選皇家阿里山茶及皇家日月潭茶入罐，紅綠色系的質感包裝耶誕送禮超應景。圖／TWG Tea提供

世界奢華茶葉品牌TWG Tea今年耶誕特主打兩大限定系列，其中，「台灣限量版茗茶禮盒組」首選兩款單品茶茗香入罐，分別是具代表性的皇家阿里山茶、黃家日月潭茶；另有獨一無二的手工調配茶「耶誕樂頌茗茶」，匯聚東西方濃厚的耶誕慶祝氛圍，像是橙皮、肉桂、荳蔻、烤蘋果粉紅胡椒等多重香氣，充滿過節氣息。

此外，還有多款耶誕限定精品如耶誕節慶茶魚子醬錫罐茗茶、耶誕節慶茶手工純棉茶包、茶薰香蠟燭等。可至全台沙龍和精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館或LINE Gift平台選購。

TWG Tea推出巧克力榛果與椰子百香兩款耶誕木柴蛋糕，12月8日前開放「早鳥預購」。圖／TWG Tea提供
TWG Tea推出巧克力榛果與椰子百香兩款耶誕木柴蛋糕，12月8日前開放「早鳥預購」。圖／TWG Tea提供

迎接一年中最特別的時刻，TWG Tea於12月1日至明年1月1日也打造耶誕限定的茶香甜點及套餐。季節甜品「巧克力榛果聖誕木柴蛋糕」焦點在大木柴蛋糕頂部添加多片金色巧克力星星綴飾，宛如耶誕樹上散發光芒的五角星。白色的「椰子百香聖誕木柴蛋糕」則有如飄滿新雪的耶誕國度。即日起也同步開放早鳥預購。

不少饕客指名等待的「耶誕限定茶香馬卡龍」，內餡基底以獅城早餐茶、融入法芙那白巧克力與開心果甘納許，香氣濃郁，最後於鼠尾草綠的酥脆杏仁餅殼，撒上金澤般的開心果碎，一顆顆堆疊搖身一變迷你耶誕樹，吸睛且味美。

「耶誕限定茶香馬卡龍」以獅城早餐茶融入白巧克力與開心果，層層堆疊如小耶誕樹般，非常應景。圖／TWG Tea提供
「耶誕限定茶香馬卡龍」以獅城早餐茶融入白巧克力與開心果，層層堆疊如小耶誕樹般，非常應景。圖／TWG Tea提供

TWG Tea同步推出的「耶誕茗茶套餐」，以茗茶入饌的節慶主餐與特製甜點、搭配無負擔佐餐茗茶，為節日譜寫新風味。全球統一的「北海道干貝」，佐以生蠔乳沫與煙燻鯡魚卵，口口滿足，餐後搭配一杯黑茶與溫馨耶誕香料調和而成的耶誕茗茶，或是以白茶、紅茶交織克萊蒙橙和大溪地香草清香的冰鎮耶誕限定茶，將海鮮佳餚的風味發揮極致。台灣限定的「紐西蘭高地和羊」，細緻的大理石油花，搭配四季豆與香草奶油爐烤馬鈴薯，佐以紐約早餐茶調配的黑蒜迷迭香羊肉醬汁，香氣馥郁。

耶誕茗茶套餐提供三款甜點任選：巧克力榛果/椰子百香迷你款聖誕木柴蛋糕、法式伯爵茶洋梨佐栗子香緹蛋白霜。期間內於TWG Tea台北101五樓精品沙龍供應販售，每套售價新台幣1,750元（另加10%服務費）。

進入12月，TWG Tea展現濃濃的耶誕風情。記者羅建怡／攝影
進入12月，TWG Tea展現濃濃的耶誕風情。記者羅建怡／攝影

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