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Dara為潮牌快閃店睽違5年再來台 俏皮造型現身大秀中文「好久不見，我好想你們」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
睽違五年韓女星Dara再度來台，為ADV_LABEL X PHILIP COLBERT「LOBSTER IN ADVENTURE」限定快閃店出席記者會。記者王聰賢／攝影
睽違五年韓女星Dara再度來台，為ADV_LABEL X PHILIP COLBERT「LOBSTER IN ADVENTURE」限定快閃店出席記者會。記者王聰賢／攝影

睽違5年，韓國女團2NE1的前成員Dara為台牌與藝術家聯名系列快閃店再度來台。穿著亮眼紅色連帽上衣與寬版牛仔褲現身，Dara一開口就秀中文「好久不見，我好想你們」，讓久候的粉絲們，樂不可支。

在2018年時女團2NE1就已解散，當時Dara就跟前男團Big Bang成員勝利，一同抵台為日籍設計師品牌旗艦店開幕剪綵，當時略為成熟的穿搭，還引起熱議。時間來到五年後，台灣服飾品牌ADV_LABEL by PORTER INTERNATIONAL（簡稱ADV_LABEL）首度與英國藝術家Philip Colbert合作，並打造期間限定快閃店，就找來Dara擔任開幕嘉賓之外，還拍攝系列形象廣告，讓死忠粉絲都十分開心。而且Dara誠意滿滿，知道支持者等候許久，一現身就秀中文「好久不見，我好想你們」，引起陣陣尖叫。還透露9月有悄悄來台進行形象廣告拍攝，昨日（11/29）搭機到達後，立刻就揪工作人員大啖火鍋暖身，Dara還表示「也很懷念小籠包跟珍奶，希望有時間吃到」。

ADV_LABEL總經理林義盛（右）、女星Dara（中）與藝術家Philip Colbert，一同現身ADV_LABEL X PHILIP COLBERT「LOBSTER IN ADVENTURE」限定快閃店。記者王聰賢／攝影
ADV_LABEL總經理林義盛（右）、女星Dara（中）與藝術家Philip Colbert，一同現身ADV_LABEL X PHILIP COLBERT「LOBSTER IN ADVENTURE」限定快閃店。記者王聰賢／攝影

ADV_LABEL總經理林義盛先生提到，早在2019年就結識了藝術家Philip Colbert當時就有聊到合作的可能，後來碰到新冠疫情攪局才暫緩；Philip Colbert於受訪時也表示「ADV_LABEL透過能讓更多人了解並喜愛我的作品，所以也很開心」並在舞台上展現招牌「龍蝦」姿勢。擔任聯名系列形象視覺主角的Dara也把她在廣告中的造型，再度重現於開幕記者會上，並說「我最推薦現在穿的連帽上衣，Oversized的版型，會讓人感覺很輕鬆」，同時紅色也是她私下會穿搭的款式，看起來既俏皮又可愛。

韓女星Dara十分俏皮的在記者會上，花式放送愛心，引起陣陣尖叫。記者王聰賢／攝影
韓女星Dara十分俏皮的在記者會上，花式放送愛心，引起陣陣尖叫。記者王聰賢／攝影

位於新光三越百貨A8館的ADV_LABEL X PHILIP COLBERT「LOBSTER IN ADVENTURE」限定快閃店，整間店裝設計延伸聯名系列主視覺形象，運用圓形孔洞元素，引領消費者進入龍蝦世界的概念。入口處展有全球唯一限量一隻的巨型LOBSTER IN ADVENTURE收藏級雕塑品成為眾所矚目的焦點；整體快閃店色調以金屬銀色和紅色搭配，形成強烈對比視覺衝擊。空間以弧形動線與隔間為分層，消費者走入店內可從許多小細節發現融入龍蝦的特色元素，處處充滿驚喜感。

韓女星Dara十分俏皮的在記者會上，花式放送愛心，引起陣陣尖叫。記者王聰賢／攝影
韓女星Dara十分俏皮的在記者會上，花式放送愛心，引起陣陣尖叫。記者王聰賢／攝影

【ADV_LABEL期間快閃店】

時間：2023年12月1日起至2024年1月7日

地點：新光三越台北信義A8館一樓（香堤大道廣場側）

女星Dara詮釋的ADV_LABEL x Philip Colbert Lobste連帽上衣，5,850元。圖／ADV_LABEL提供
女星Dara詮釋的ADV_LABEL x Philip Colbert Lobste連帽上衣，5,850元。圖／ADV_LABEL提供

藝術家Philip Colbert於記者會上穿的ADV_LABEL x Philip Colbert Lobstars T恤，2,950元。圖／ADV_LABEL提供
藝術家Philip Colbert於記者會上穿的ADV_LABEL x Philip Colbert Lobstars T恤，2,950元。圖／ADV_LABEL提供

藝術家Philip Colbert於記者會上穿的ADV_LABEL x Philip Colbert Lobstars飛行外套，14,500元。圖／ADV_LABEL提供
藝術家Philip Colbert於記者會上穿的ADV_LABEL x Philip Colbert Lobstars飛行外套，14,500元。圖／ADV_LABEL提供

快閃 廣告 藝術家

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