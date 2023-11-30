2023高雄藝博駁二登場 南台灣藝術市場重要交易平台

「2023高雄藝術博覽會」今天在駁二P2、P3倉庫，舉行藏家預展，12月1日至3日為公眾展期，展出國內外百餘位藝術家作品。連續舉辦11年的高雄藝博，串連中、南部的藝術資源，重要策展人和畫廊業者齊聚一堂，成為重要的台灣藝術市場平台。

今年的高雄藝術博覽會，共有台灣、韓國、日本、法國、美國、越南的藝術家參與，涵蓋不同媒材，包括繪畫、雕塑、攝影等不同形式的藝術創作。伊日藝術於藝博提出具「十周年」紀念意義的展覽《十年之後》，精選台灣20位藝術家作品。

高雄藝博藝術總監張學孔表示，台灣藝術市場大概只恢復到疫情前的五成，亞洲藝術市長只有韓國、日本不錯，東南亞平平，歐美仍差，都受到經濟大環境的影響，拍賣市場更為明顯。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，高雄藝術博覽會連續舉辦11屆，即使在疫情之下也未停歇，是南台灣藝術市場的重要平台。今年更結合藝術與公益，高師大美術系策畫ART&LOVE公益特展，嘉惠喜憨兒基金會，散發正能量。

藝博Emily Liu of Art藝術家Emily Liu劉白雪，《風和日麗》全新個展登陸高雄，發表20餘幅今年度最新風格力作，涵蓋花卉主題以及抽象表現手法。雅逸藝術中心帶給南台灣觀眾細膩動人的風景寫實繪畫，藝術新秀翁明崖、張乃炎和鄧坤，以各自的觀察視角刻劃出現實社會中的人物百態。

現場黃耀德策畫現代雕塑特展，以陶、石材、青銅、鐵、不鏽鋼、石膏、複合媒材等不同媒材創作，展出藝術家涂維政、郭奕臣、Ariel Moscovici (阿希耶勒・莫斯考維奇)、武平明作品。高雄藝術家郭奕臣，作品曾在台北雙年展，新加坡雙年展，雪梨雙年展，首爾國際媒體藝術雙年展與德國ZKM等重要美術館展出。