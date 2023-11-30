佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶2.7億拍出

佳士得（Christie's）香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」，今（11月30）日假香港會議展覽中心舉槌，因為是收藏界最知名的私人瓷器首度釋出最重量的及元青花珍品，在上拍前就備受關注，現場高朋滿座，競標激烈。最終15件拍品共拍出13件，總成交額逾2.6億港元，為拍前總估價逾1.2億的兩倍之多。

率先登上拍場的青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，以超越拍前低估價三倍多的6,777萬5,000港元（約2.7億台幣）成交，帶動了現場熱烈的買氣，多件拍品也都在多口緊咬競爭下，以超越拍前低估價數倍的價格成交。包括以次高價一對4,030萬5,000港元（約1.6億台幣）成交的清乾隆 霽藍地描金瓜瓞綿綿大吉葫蘆瓶，明永樂青花葡萄花卉紋菱花式大盤、清雍正青花纏枝四季花卉紋雙耳抱月瓶、清乾隆豆青釉刻夔龍紋尊等，成績不俗。 明宣德 青花仕女亭榭納涼圖盌，雙圈六字楷書款，直徑19.7公分，估價1,500萬港元，成交價1,852萬5,000元。圖／佳士得提供 元 青花芭蕉瓜竹凸花果實紋菱花式大盤，直徑42.5公分，估價2,000萬港元，成交價2,578萬5,000元。圖／佳士得提供 佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。記者孫曼／攝影 明永樂 青花葡萄花卉紋菱花式大盤，直徑44.5公分，估價800萬港元，成交價2,699萬5,000元。圖／佳士得提供 元 青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，總高44.7公分，估價2,000萬港元，成交價6,777萬5,000元。圖／佳士得提供 清乾隆豆青釉刻夔龍紋尊，六字篆書印款，高31.6公分，估價1,200萬港元，成交價2,215萬5,000元。圖／佳士得提供 清雍正 青花纏枝四季花卉紋雙耳抱月瓶，六字篆書款，高41.5公分，估價1,800萬港元，成交價3,244萬元。圖／佳士得提供