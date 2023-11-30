鬍子爺爺「草莓泡芙」開賣！滿額再送「香草奶酥醬」

草莓的季節來了！beard papa's自12月1日起，限時推出「草莓泡芙」，共可搭配5種不同外皮，其中還包括12月限定款「蜂蜜奶油」派皮。另外消費滿599元，還可加贈「香草奶酥醬」。「KKLife」則是將煙燻培根與甜點搭配，新推出2款「燻．布朗尼蛋糕」、「燻．起司蛋糕」冷凍甜點，讓民眾在家也能輕鬆享用。

beard papa's自12月1日至12月31日期間，限時推出「草莓泡芙」，內餡以鮮奶油搭配草莓果餡、草莓粉調製而成，帶來酸甜清新的香氣。共計有日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、MINI泡芙與蜂蜜奶油等5種餅皮可以選擇，每顆75元起。其中「蜂蜜奶油」是將經典日式泡芙皮沾裹蜂蜜奶油醬，更添濃郁香氣。12月1日至12月3日期間，凡至指定門市消費滿599元，即可獲得「香草奶酥醬」1瓶，價值380元，每人最多贈2瓶，送完為止。