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鬍子爺爺「草莓泡芙」開賣！滿額再送「香草奶酥醬」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「KKLife」推出「燻．起司」，每塊135元。圖／KKLife提供
「KKLife」推出「燻．起司」，每塊135元。圖／KKLife提供

草莓的季節來了！beard papa's自12月1日起，限時推出「草莓泡芙」，共可搭配5種不同外皮，其中還包括12月限定款「蜂蜜奶油」派皮。另外消費滿599元，還可加贈「香草奶酥醬」。「KKLife」則是將煙燻培根與甜點搭配，新推出2款「燻．布朗尼蛋糕」、「燻．起司蛋糕」冷凍甜點，讓民眾在家也能輕鬆享用。

beard papa's自12月1日至12月31日期間，限時推出「草莓泡芙」，內餡以鮮奶油搭配草莓果餡、草莓粉調製而成，帶來酸甜清新的香氣。共計有日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、MINI泡芙與蜂蜜奶油等5種餅皮可以選擇，每顆75元起。其中「蜂蜜奶油」是將經典日式泡芙皮沾裹蜂蜜奶油醬，更添濃郁香氣。12月1日至12月3日期間，凡至指定門市消費滿599元，即可獲得「香草奶酥醬」1瓶，價值380元，每人最多贈2瓶，送完為止。

以製作冷凍雞塊起家的碁富食品，旗下「KKLife」本季新推出2款「燻」系列冷凍甜點，最大的特色，就是在甜點中添加以德國櫸木煙燻而成的煙燻培根，藉此均衡甜點的甜感，並且以個人份量設計，方便隨時品嚐。其中「燻．布朗尼蛋糕」使用黑可可與可可粉製成，苦甜帶有煙燻香氣，每塊135元。另款「燻．起司」則是由德國酸奶、紐西蘭起司鮮奶油起司製成的起司蛋糕，搭配上煙燻起司，帶來成熟的風韻，每塊135元。

KKLife「燻．布朗尼蛋糕」苦甜中帶有煙燻香氣，每塊135元。圖／KKLife提供
KKLife「燻．布朗尼蛋糕」苦甜中帶有煙燻香氣，每塊135元。圖／KKLife提供
beard papa's「草莓泡芙」，包含有限定餅皮「蜂蜜奶油」可供選擇。圖／beard papa's提供
beard papa's「草莓泡芙」，包含有限定餅皮「蜂蜜奶油」可供選擇。圖／beard papa's提供
beard papa's自12月1日起，限時推出「草莓泡芙」。圖／beard papa's提供
beard papa's自12月1日起，限時推出「草莓泡芙」。圖／beard papa's提供

起司 草莓 甜點

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