2人同行1人免費！「豆腐鍋＋30種韓食吃到飽」498元

想要大吃韓式料理又不想花大錢嗎？來自韓國的「江陵阿嬤（강릉할매）」自12月1日正式插旗台北西門町商圈，主打無限供應的韓式豆腐鍋，還有約30款韓式小菜、韓式料理吃到飽，每人498元。為慶祝開幕，還可享「2人同行1人免費」的限時優惠。

總店位於韓國江陵市的「江陵阿嬤」，最初為單點式的嫩豆腐鍋物。為迎合台灣人的喜好，首度登台後改採「吃到飽」的型態。店內提供有經典、泡菜、麻辣、蔬菜等4種豆腐鍋湯底，並可依照喜好選擇牛肉、豬肉、海鮮、綜合菇菇等配料，均可無限續點。

除此之外，自助餐檯區分為6大類型，共計提供約30種韓國熟食、小菜。除了有多種韓式辛奇、醃漬小菜之外，還有大白菜煎餅、馬鈴薯起司煎餅、涼拌QQ麵、韓式炒冬粉、六色拌飯、鐵板牛肉、辣炒豬肉、人蔘雞粥等餐點，通通採無限量供應。其中「菜包肉」讓顧客可以將厚切豬五花搭配辣醬、蒜片一同包裹在生菜中品嚐，享受大口吃肉的樂趣。另外還有韓式水果花菜、炸物、甜品等選擇。

江陵阿嬤預計於12月1日正式開幕，12月1日至12月3日期間，每日前25組顧客，可享「2人同行1人免費」，其他顧客則可享9折優惠；12月4日至12月31日期間，則享「2人同行，第2人8折」。另外針對平日時段，下午16:30前還提供「單人用餐」方案，讓獨自前來的顧客也能享受吃到飽樂趣。