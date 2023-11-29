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小宅福音！嘉儀KE桌上型洗碗機可洗鍋子還會自動開關門
小廚房家庭入手洗碗機現在又有新選擇！嘉儀企業推出自有品牌桌上型洗碗乾燥機，最大特色是免安裝、雙重進水、即買即用，雖然是小型機種，卻擁有以往通常在高階機種才有的「自動開門烘乾與自動關門除菌」功能，加上針對台灣用戶需求設計的多種清潔模式，包括奶瓶、蔬果、自清潔等，讓小家庭、租屋族可以更無負擔地升級廚房清潔設備。
考量到眾多小宅用戶需求，嘉儀KE桌上型洗碗乾燥機不需安裝水線，進水時，只需使用注水壺直接將水倒入內建水箱；排水時，也可以選擇直接排放至容器或水槽中。擁有頂部、底部大型沖水棒，能以360度環形水流零死角沖洗碗盤，最高80⁰C高溫水流也能更容易清洗頑固油垢。
操作上內建7種模式，包括：標準、強力、節能、自潔、奶瓶、蔬果、快速模式，標準模式下大約100分鐘可以完成洗淨、烘乾、除菌流程。最特別的是洗淨後還會自動開門排出濕氣，加速烘乾行程也更省電，烘乾後也會自動關門，進行密閉式UV紫外線除菌流程。
針對用戶最關注的洗碗量，嘉儀KE桌上型洗碗乾燥機雖然體積小巧，但內部規劃了特製Z型雙層碗籃設計，最大化收納空間，快拆式上碗籃拆掉後還可以放入大型湯鍋，更貼近台灣家庭飲食使用需求。
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