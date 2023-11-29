17獨立品牌匯聚SHH 吉隆坡全新精品大店強勢突圍開幕

隨著疫後全世界經濟景氣持續復甦，新加坡最大跨國鐘表零售商之一、高登鐘表（Cortina Watch）集團旗下的SHH（Sincere Haute Horlogerie），昨日（11月28日）甫於吉隆坡開設全新店點，大店佔地兩層樓、齊聚多達17個知名獨立製表品牌，加上二樓精心規劃的Fine Dining空間，企圖在集團時代，為頂級消費者帶來小眾、非典型的品味推薦。

去年喜逢集團成立50周年，現今是由集團創辦人之子、第二代的林日民Raymond Lim與林日耀Jeremy Lim分別擔任總裁與執行長，加上高登鐘表集團是在2020年底併購新加坡另一大型零售通路先施鐘表，因此集團同時具備了獨立製表的活絡人脈資源。

原屬先施鐘表旗下的SHH（Sincere Haute Horlogerie），長年與多個瑞士獨立製表品牌維持友善合作關係，而本次馬來西亞吉隆坡全新開幕的SHH（Sincere Haute Horlogerie）更帶來包Angelus、Armin Strom、Arnold and Son、Christiaan Van Der Klaauw、Cvstos、Czapek & Cie、Faberge、Ferdinand Berthoud、Greubel Forsey、亨利慕時（H. Moser & Cie）、Lang & Heyne、Laurent Ferrier、Louis Moinet、與帕拿強尼（Parmigiani Fleurier）…合計17個獨立製品牌，聲勢驚人。

大量採用金屬、大理石、大型互動電子螢幕、弧形玻璃櫥窗、挑高天花板，讓SHH呈現出高單價選品店（Select Shop）的精緻氣氛。一樓的空間中除了展示陳列內部再有一約15坪附設迷你吧檯的VIP Lounge空間，可於此近距離鑑賞百萬名表，並享受一段悠閒、放鬆的私人時間；開幕期間，SHH並呈現了Christiaan Van Der Klaauw、Czapek & Cie、Armin Strom與Greubel Forsey的四款SHH特別版限量表款為話題推薦。

值得一提的是，全新開幕、位於吉隆坡柏威年廣場（Pavillon Kuala Lumpur）的SHH將成為東南亞最大店型，佔地約5,000平方英尺，換算約合140坪；SHH店型中也是首次出現獨立的Fine Dining場地與獨立酒吧，最多可同時容納16位賓客，未來並將不定期舉辦活動、頂級美食餐會；同時SHH的台北101專賣店也預計將在明年三月正式揭幕。