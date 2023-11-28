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天后蕾哈娜被飛踢 臉歪嘴斜卻不生氣？原來是為了它！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
甫曝光的新FENTY聯名PUMA系列厚底鬆糕鞋形象大片，天后蕾哈娜親自上陣拍攝之外，為了讓人對鞋履留下深刻印象，不惜詮釋了「被飛踢」畫面，讓人莞爾一笑。圖／PUMA提供
甫曝光的新FENTY聯名PUMA系列厚底鬆糕鞋形象大片，天后蕾哈娜親自上陣拍攝之外，為了讓人對鞋履留下深刻印象，不惜詮釋了「被飛踢」畫面，讓人莞爾一笑。圖／PUMA提供

天后蕾哈娜（Rihanna）今年帶著FENTY再次與PUMA合作，繼9月與11月陸續推出四款聯名鞋後，再宣布獻上CREEPER PHATTY厚底鬆糕鞋，以更大膽、更誇張的外型呈現給消費者。全系列將於12月1日登台發售，提供包括經典黑、藍綠嫩黃、及嫣紫暗紅三款新色，包含形象廣告都十分別出心裁。

甫曝光的新FENTY聯名PUMA系列厚底鬆糕鞋形象大片，天后蕾哈娜親自上陣拍攝之外，為了讓人對鞋履留下深刻印象，不惜詮釋了「被飛踢」畫面，讓人莞爾一笑。有意思的是FENTY聯名PUMA厚底鬆糕鞋早在2015年就曾推出過，因此今年上市的為全新版本，同樣由Rihanna 構思、設計，期許厚底鬆糕鞋能以更無所畏懼但仍保有文化意涵的樣貌回歸。整體鞋款採用加厚橡膠鞋底打造，搭配上搶眼流行色調，鞋側以壓花設計畫上PUMA招牌彎刀、鞋舌則壓印上FENTY Logo，最後搭配金屬頭鞋帶，賦予潮流穿搭無限可能。

無獨有偶，PALLADIUM與JEREMY LIN林書豪聯名系列，因為首波廣受好評，於是在冬季推出了第二個合作產品。配色靈感致敬「林來瘋」時期的球衣配色，以林書豪最愛的美式復古運動風私服單品及寬鬆剪裁結合亮橘、深藍等配色。全系列包含刺繡連帽衛衣、復古圓領衫，同步還呈現冬季必備刺繡球員外套、復古飛行夾克及格紋襯衫外套等美式風格單品。

FENTY x PUMA Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋，4,780元。圖／PUMA提供
FENTY x PUMA Creeper PHATTY厚底鬆糕鞋，4,780元。圖／PUMA提供

PALLADIUM X JEREMY LIN聯名17號系列傳奇包，7,290元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM X JEREMY LIN聯名17號系列傳奇包，7,290元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN聯名17號系列刺繡球員外套，8,590元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM X JEREMY LIN聯名17號系列刺繡球員外套，8,590元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN聯名17號系列復古格紋襯衫，4,890元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM X JEREMY LIN聯名17號系列復古格紋襯衫，4,890元。圖／PALLADIUM提供

PUMA 蕾哈娜

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