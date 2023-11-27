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黑五買不夠！好市多「Cyber Monday」線上購限時滿萬再折880元 洗碗機、乾衣機優惠快入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多Cyber Monday購物週11月27日當天消費滿1萬元，輸入優惠代碼「23cyber」即可現折880元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週11月27日當天消費滿1萬元，輸入優惠代碼「23cyber」即可現折880元。圖／台灣好市多提供

黑色購物週買不夠？好市多接續祭出「Cyber Monday超級網購星期一」購物週活動，於11月27日當天消費滿1萬元，輸入優惠代碼「23cyber」即可現折880元，同時精選上百款人氣商品限時優惠，主打人氣優惠商品包括飛利浦75吋4K LED Google TV顯示器現折7400元，還有家庭和樂必備的BOSCH 45公分獨立式洗碗機現折3100元、惠而浦10公斤/6公斤滾筒洗脫烘衣機現折1800元、惠而浦16公斤滾筒瓦斯型乾衣機現折4400元，解放洗碗、曬衣勞務就趁這一波！

另外還有健身族最愛補品「米森無調味分離乳清蛋白粉」、跑車迷的經典夢幻逸品「LEGO科技系列賽車 Ferrari 488 GTE」；潔癖救星的打掃神器「LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器」；讓人沉浸在電影或遊戲世界裡的「Samsung 75吋 4K QLED顯示器」；網友推薦露營購物的省力幫手「Mac Sports XL 折疊式露營推車可煞車」等多項精選好物都有線上獨家專屬優惠，從家電到休閒娛樂、運動健身、保健食品應有盡有，免自己搬，線上下單直接幫你送到家。

隨著冬天到來，好市多持續為會員提供多款超值的迎冬商品，首推「日本A4和牛特展 」，即日起至12月3日於全台賣場隆重登場，帶來從日本全程空運冷藏的A4級和牛，分別有沙朗牛排、紐約客燒烤片、嫩肩里肌火鍋片，以及牛肩胛火鍋片等共4種品項，尤其適合煎烤、火鍋、壽喜燒等料理方式。另外還有秘魯無籽綠葡萄、超值的進口阿拉斯加野生魚油、日本好市多暢銷的喜馬拉雅沐浴鹽等超優值好物。

好市多黑鑽會員獨享加碼回饋金活動，購物週期間11月20日起至12月31日止，黑鑽會員享有的回饋金從2%加碼至3%，富邦Costco聯名卡於台灣Costco線上購物消費再享3%好多金回饋無上限。

好市多Cyber Monday購物週惠而浦10公斤/6公斤滾筒洗脫烘衣機現折1800元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週惠而浦10公斤/6公斤滾筒洗脫烘衣機現折1800元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週惠而浦16公斤滾筒瓦斯型乾衣機現折4400元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週惠而浦16公斤滾筒瓦斯型乾衣機現折4400元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週BOSCH 45公分獨立式洗碗機現折3100元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週BOSCH 45公分獨立式洗碗機現折3100元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週11月27日當天消費滿1萬元，輸入優惠代碼「23cyber」即可現折880元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週11月27日當天消費滿1萬元，輸入優惠代碼「23cyber」即可現折880元。圖／台灣好市多提供
「日本A4和牛展」即日起至12月3日於全台好市多賣場隆重登場。記者黃筱晴／攝影
「日本A4和牛展」即日起至12月3日於全台好市多賣場隆重登場。記者黃筱晴／攝影
好市多Cyber Monday購物週TCL 408公升變頻臥式冷凍櫃現折2300元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週TCL 408公升變頻臥式冷凍櫃現折2300元。圖／台灣好市多提供
Cyber Monday購物週推薦商品與迎冬超值商品。記者黃筱晴／攝影
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好市多Monopoly特別版桌遊，死忠粉絲必入手。記者黃筱晴／攝影
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好市多Cyber Monday購物週推薦商品，LEGO 科技系列賽車Ferrari 488 GTE。圖／台灣好市多提供
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好市多Cyber Monday購物週飛利浦75吋4K LED Google TV顯示器現折7400元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週飛利浦75吋4K LED Google TV顯示器現折7400元。圖／台灣好市多提供
好市多Cyber Monday購物週推薦商品，Mac Sports XL寬胎折疊式露營推車可煞車現折300元，特價2199元。圖／台灣好市多提供
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