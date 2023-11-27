黑五買不夠！好市多「Cyber Monday」線上購限時滿萬再折880元 洗碗機、乾衣機優惠快入手

黑色購物週買不夠？好市多接續祭出「Cyber Monday超級網購星期一」購物週活動，於11月27日當天消費滿1萬元，輸入優惠代碼「23cyber」即可現折880元，同時精選上百款人氣商品限時優惠，主打人氣優惠商品包括飛利浦75吋4K LED Google TV顯示器現折7400元，還有家庭和樂必備的BOSCH 45公分獨立式洗碗機現折3100元、惠而浦10公斤/6公斤滾筒洗脫烘衣機現折1800元、惠而浦16公斤滾筒瓦斯型乾衣機現折4400元，解放洗碗、曬衣勞務就趁這一波！

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隨著冬天到來，好市多持續為會員提供多款超值的迎冬商品，首推「日本A4和牛特展 」，即日起至12月3日於全台賣場隆重登場，帶來從日本全程空運冷藏的A4級和牛，分別有沙朗牛排、紐約客燒烤片、嫩肩里肌火鍋片，以及牛肩胛火鍋片等共4種品項，尤其適合煎烤、火鍋、壽喜燒等料理方式。另外還有秘魯無籽綠葡萄、超值的進口阿拉斯加野生魚油、日本好市多暢銷的喜馬拉雅沐浴鹽等超優值好物。