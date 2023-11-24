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像可愛的娃娃臉！甜點新品牌「Cheese Talk」全台快閃

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
Cheese Talk雪藏草莓芝士燒1個130元。圖/Cheese Talk提供
Cheese Talk雪藏草莓芝士燒1個130元。圖/Cheese Talk提供

全新起司蛋糕品牌「Cheese Talk」登場，將於11/27～12/26台中新光、12/15～1/3 台北忠孝sogo、1/3～2/18新竹巨城等百貨陸續快閃，限定出爐。

「Cheese Talk北海道雪山芝士燒」為點心主廚親赴日本考察向巴斯克乳酪的酒井雅秀師傅學習，傳承自北海道雙層芝士蛋糕製法，調和數種奶油乳酪烘烤出濃厚綿密的下層，再使用北海道高梨乳酪製作口感輕盈的上層慕斯，兩種口感的乳酪風味，香濃不膩。「雪藏草莓芝士燒」則是添加台灣草莓果醬做成草莓芝士，並放入整顆台灣草莓。

「Cheese Talk」擁有時尚可愛造型，因為上層慕斯的輕盈口感，在日文鬆軟是ふわふわ發音類似福娃，側剖面倒過來看像是一個可愛的娃娃臉。

首波登場為11/27～12/26台中新光B2手扶梯旁，快閃商品包括北海道雪山芝士燒120元1個，雪藏草莓芝士燒130元1個，快閃限定優惠為北海道雪山芝士燒4個特價420元，雪藏草莓芝士燒4個特價480元，北海道雪山芝士2個加雪藏草莓芝士2個特價450元。

此外，Dots北海道芝士達茲1盒220元、Dots草莓生乳達茲1盒220元，Dots兩盒特價399元，達茲口感如台灣的牛粒是鬆軟的小點心，非常適合搭配下午茶。

草莓生乳達茲用慢火熬煮草莓及北海道奶油，一口咬下草莓蛋糕和北海道奶油酸甜香氣撲鼻。圖/Cheese Talk提供
草莓生乳達茲用慢火熬煮草莓及北海道奶油，一口咬下草莓蛋糕和北海道奶油酸甜香氣撲鼻。圖/Cheese Talk提供

草莓 北海道

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