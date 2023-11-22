LOEWE Suna Fujita日系可愛line貼圖 期間限定免費下載

LOEWE 2023年耶誕禮品系列以弘揚工藝為題，與京都Suna Fujita陶藝工作室合作限定款式，從大自然景色及動植物擷取靈感，採用亮麗色彩及新季度的閃光襯托著童趣洋溢的動植物圖騰，以歡悅趣意筆觸迎接佳節到來，作品童趣洋溢。除了在東京開設期間限定糖果店，還能下載同樣充滿童趣可愛的聯名LINE主題貼圖，以歡悅趣意筆觸，與親朋好友迎接佳節到來。

Suna Fujita陶藝工作室夫妻檔創辦人藤田匠平及山野千里的創作受到幻想、兒時回憶、跟兒子及愛犬的生活啟發，並從大自然景色及動植物擷取靈感。此次推出的LINE主題貼圖共16款，以他們筆下的角色為主軸，如熊貓、狐猴、企鵝、熊及曼德拉草等，融合細膩筆觸及飽和色彩，設計出充滿品牌感染力的動態貼圖，並囊括了各式日常用語及暖人祝福，包括：好的、愛你、晚安及再見等。鮮明色澤帶來濃烈的視覺效果，描繪出品牌的生動活力及精湛細節，讓每款貼圖成為最搶眼的焦點。凡加入LOEWE台灣LINE官方帳號好友，即可免費下載此貼圖，使用效期為90天，下載期限至2023年12月21日止。