黑五購物節下殺7折 輕鬆入手最潮CASETiFY配件、最夯PlayStation Plus會員
黑五購物節各大品牌同步推出限時優惠，雙11買不夠，快趁黑色星期五繼續下單！CASETiFY自即日起至11月30日於台灣官方網站與全台CASETiFY STUDiO品牌概念店購買指定產品1件即享8.5折、2件享7.5折、3件或以上享7折優惠，年度最殺折扣就趁這一檔。看準消費者大多同時擁有多個裝置的充電需求，近期CASETiFY推出全新PowerThru 2合1充電座，以MagSafe兼容的充電底座搭配直立的磁吸柱所組成，可同時提供iPhone與AirPods耳機進行無線充電，底部還有個低調的LED指示燈，幫助使用者一眼就能確認裝置是否正在充電中。
CASETiFY近期亦推出了多款輕巧、MagSafe兼容的Snappy磁吸配件系列產品，包含磁吸手機支架、手機指環支架與卡套支架，三星Galaxy S23 Ultra用戶如果購買搭載磁圈的磁吸透明手機殼，也可以同步享受磁吸配件的便利性。搭配黑五購物節的酷黑時尚風格，全新鏡面系列MagSafe兼容磁吸配件也同步登場。
除了吸睛的手機配件，年末聚會少不了的電玩遊戲也推出優惠，PlayStation Store「Black Friday」優惠即日起至11月27日限時登場，活動期間加入PlayStation Plus的玩家，可以最低7折的優惠價訂購12個月會員方案。PlayStation Plus會員若將現有方案升級至「PlayStation Plus升級」，可享7.5折優惠價，若升級至「PlayStation Plus高級」，則可享7折優惠價，升級後立
即可透過遊戲目錄和經典遊戲目錄探索數百款PS4和PS5作品，包括《地平線 西域禁地》、《Ghostwire: Tokyo》、《Sea of Stars》及更多備受好評的遊戲盡情暢玩。另外，多款遊戲特惠折扣也進駐PlayStation Store，快把握11月27日優惠期間，快手搶購包含《EA Sports FC 24》、《NBA 2K24》、《暗黑破壞神IV》等PS5和PS4遊戲。
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