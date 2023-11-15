點餐送唐揚炸雞！吉豚屋「炸雞桶省334、雞排丼59折」

來自日本的連鎖豬排飯「吉豚屋」，為感謝粉絲支持，即日起至11月20日期間，限時推出「免費吃炸雞」的活動，只要購買主餐並出示指定畫面，就可免費獲得「唐揚炸雞2塊」。另外還有「吉豚雞排丼加購59折」、「18塊炸雞桶現省334元」等不同優惠。

即日起至11月20日期間，凡至吉豚屋購買任一主餐，並加入吉豚屋LINE@官方帳號出示指定畫面，就招待「唐揚炸雞2塊」，每塊份量達50克，讓民眾輕鬆加菜。活動期間內不限使用次數，符合條件均可兌換。（原價98元）