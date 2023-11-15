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點餐送唐揚炸雞！吉豚屋「炸雞桶省334、雞排丼59折」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「吉豚雞排丼」原價189元，優惠加購價111元。圖／吉豚屋提供
「吉豚雞排丼」原價189元，優惠加購價111元。圖／吉豚屋提供

來自日本的連鎖豬排飯「吉豚屋」，為感謝粉絲支持，即日起至11月20日期間，限時推出「免費吃炸雞」的活動，只要購買主餐並出示指定畫面，就可免費獲得「唐揚炸雞2塊」。另外還有「吉豚雞排丼加購59折」、「18塊炸雞桶現省334元」等不同優惠。

即日起至11月20日期間，凡至吉豚屋購買任一主餐，並加入吉豚屋LINE@官方帳號出示指定畫面，就招待「唐揚炸雞2塊」，每塊份量達50克，讓民眾輕鬆加菜。活動期間內不限使用次數，符合條件均可兌換。（原價98元）

除此之外，11月19日前，凡購買任一套餐，就可以59折加購「吉豚雞排丼」，原價189元，優惠加購價111元。另外「18塊炸雞桶」原價822元，限時特價599元，再折111元，最終優惠價488元，總共現省334元。即日起至吉豚屋單筆消費250元，可獲得日本人氣電影「勿說是推理」的「百元電影折價卷」1張，限量贈送。

至吉豚屋點購主餐，就可免費兌換「唐揚炸雞2塊」（圖中為3塊量）。圖／吉豚屋提供
至吉豚屋點購主餐，就可免費兌換「唐揚炸雞2塊」（圖中為3塊量）。圖／吉豚屋提供
「18塊炸雞桶」原價822元，優惠價488元。圖／吉豚屋提供
「18塊炸雞桶」原價822元，優惠價488元。圖／吉豚屋提供

日本 雞排 電影

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