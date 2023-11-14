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雞塊買1送1、買焙果送原萃！麥當勞「炸蝦堡」限時回歸
麥當勞「Signature極選系列」繼推出炸蝦天婦羅入堡後，即日起再將「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「雙蝦天婦羅堡」限時回歸市場，還有全新「炸蝦天婦羅辣雞堡」。除此之外，「香蕉巧克力風味雙餡派」亦同步甜蜜回歸。即日起凡購買任一早餐焙果系列搭配任一配餐，即可獲贈「原萃日式綠茶迷你瓶」。
即日起至12月19日限時回歸的「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，使用整尾白蝦烹炸，擁有外脆內嫩的口感，再佐以經高溫煎烤的4盎司安格斯牛肉，搭配清爽提味的青檸蒔蘿醬，帶來多層次的風味享受，單點144元，經典套餐199元。同步回歸「雙蝦天婦羅堡」則以兩尾完整炸蝦天婦羅入堡，適合喜愛海鮮的民眾，單點154元，經典套餐209元。至於新登場的「炸蝦天婦羅辣鷄堡」，結合炸蝦天婦羅和整塊辣味鷄腿排，帶來全新感受，單點144元，經典套餐199元。
除此之外，「香蕉巧克力風味雙餡派」自即日起至12月19日再度甜蜜登場。內餡為香濃的香蕉與巧克力雙內餡，搭配帶著可可香氣的酥脆派皮，單點45元。即日起至12月19日期間，於麥當勞櫃台、自助點餐機、得來速購買任一早餐焙果系列搭配任一配餐，即可獲得「原萃日式綠茶迷你瓶」1瓶，限量20萬份。同期間使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，輸入優惠碼「NUG」，即享6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買1送1（5擇1）。
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