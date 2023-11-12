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台北第3間！「刁民酸菜魚」首度插旗西門町商圈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
刁民酸菜魚。圖／擷取自刁民－酸菜魚粉絲頁
刁民酸菜魚。圖／擷取自刁民－酸菜魚粉絲頁

近年台灣最受歡迎的特色料理，「酸菜魚」絕對榜上有名！其中極具人氣的品牌「刁民酸菜魚」，繼於台北市信義區開設兩間分店後，又即將進駐西門町商圈，開設在台北的第3間門市。對於喜愛酸菜魚的粉絲，未來將有新的用餐好去處。

「酸菜魚」最初起源自重慶，以酸爽香辣的滋味獲得許多民眾的喜愛。其中自台中起家的「刁民酸菜魚」，隸屬於台中「那個鍋」旗下，將酸菜魚透過自家改良，研發成適合台灣人的口味。店內主打的酸菜魚以烏鱧與自家醃漬酸菜為主角，提供3種規格，還可依照個人喜好添加配料，並有涼拌木耳、麻辣鴨血、醬汁小卷等配菜。自2019年開幕後就獲得許多消費者喜愛，常可見到長長的排隊人龍。

2023年1月，刁民酸菜魚首度北上，於台北信義商圈開設首間門市，立刻引起排隊熱潮，並也掀起台北的酸菜魚熱潮。隨後刁民又再於7月開設信義二店，近期又將再於西門町商圈開設西門店，估將成為台北第3間門市，現已經進入人才招募的階段。除了增加新選擇之外，過去刁民新店開幕時，提供有期間限定的開幕優惠。未來隨著西門店開幕，是否會再放送福利，也勢必成為消費者關心的話題。

西門町 消費者 台灣人

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