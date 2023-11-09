SKM Park Outlets加入新光三越會員陣容 點數互通啦！

新光三越旗下首間Outlets「SKM Park Outlets高雄草衙」將於11月13日正式加入新光三越會員陣容， skm points也將首度跨出新光三越場域，透過雙方會員整合、點數流通、優惠內容累計相乘，擴大服務會員點數使用範圍與內容。SKM Park Outlets高雄草衙的App將在今年底退場，整合至新光三越App。新光三越指出，由於雙方的客人過去經常詢問點數可否互通，現在的整合是回應客人的需求。

SKM Park Outlets高雄草衙為歡慶加入新光三越會員陣容，首波推出會員專屬五重回饋，包括：skm points首次推出連續10日天天點數10倍送、SKM Park會員轉卡贈300點、聯手SABON與Marshall兩大品牌首推點數集點送、扣skm points抽世界6大樂園雙人門票與機票、扣100 點skm points玩爆SKM Park Outlets高雄草衙等好康。

擁有340萬會員的新光三越，為感謝會員支持，加上會員年度點數將在明年1月底到期，於11月16日起skm points推出年末最強跨界回饋，呼應時下旅遊風潮，首度聯手國泰航空「國泰亞洲萬里通」以及旅遊休閒娛樂預訂平台「Klook」，推出一系列扣點抽夢幻旅程。包括1千點有機會獲得價值96萬元的「100萬亞洲萬里通里數」，周周扣100點再抽航海體驗課程。扣1600點起可享全球五星級飯店訂房7折起的專屬優惠，礁溪長榮鳳凰酒店住宿券、SPA券、承億文旅住宿券等，能以市價4.2折起優惠價兌換入手。