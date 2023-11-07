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限時6天！4公尺高「試驗初號機」登陸台北101 這4款珍藏版手機週邊限量回歸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY自11月8日至11月13日再度攜手《新世紀福音戰士》於台北101打造「PROJECT CSTF計畫：台北作戰基地」限定戶外裝置。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY自11月8日至11月13日再度攜手《新世紀福音戰士》於台北101打造「PROJECT CSTF計畫：台北作戰基地」限定戶外裝置。記者黃筱晴／攝影

配件品牌CASETiFY今年7月首度與日本經典動畫鉅作《新世紀福音戰士》合作推出獨家聯名系列，4款珍藏版AirPods Pro保護殼、充電座一開賣即秒殺，讓許多EVA粉超扼腕，狂敲碗希望再補貨開賣。這次CASETiFY一口氣帶來多個好消息，除了宣布自11月8日至11月13日，限時6天再度攜手《新世紀福音戰士》於台北101打造「PROJECT CSTF計畫：台北作戰基地」限定戶外裝置之外，4款珍藏版週邊更獨家於CASETiFY STUDiO台北新光三越信義A11品牌概念店限量回歸販售，上次沒買到的粉絲這次別再錯過。

限定戶外裝置以「PROJECT CSTF計畫：台北作戰基地」為主題，將高達4公尺巨大精緻的EVA試驗初號機從日本移師台北101購物中心信義路大門口，帶著 CASETiFY聯名手機殼破地而出，除了展示聯名系列商品，現場也設有「A.T.力場」沉浸式AR濾鏡體驗區，拿起手機一掃宛如置身《新世紀福音戰士》的末日世界。活動期間至現場拍照打卡並完成指定任務，還可獲得限量獨家EVA聯名扇、貼紙及以特務機關NERV標誌設計而成的AR濾鏡收藏卡。

隨著iPhone 15系列上市，CASETiFY《新世紀福音戰士》全系列手機殼除了持續於官網與北中南3間CASETiFY STUDiO品牌概念店販售中，11月8日更將於新光三越信義A11門市限量回歸4款珍藏版配件，包含以「試驗初號機」為靈感所設計的AirPods Pro保護殼、以動畫中移動式發射台設計的充電座、臍帶電纜磁吸無線充電盤，還有經典紫綠配色的手機背帶，另外，3款以動畫經典元素如特務機關NERV、使徒等設計的「EVA聯名PowerThru磁吸行動電源」也全新開賣。11月8日至11月13日期間，凡於CASETiFY STUDiO新光三越信義A11門市購買任2款《新世紀福音戰士》聯名系列產品，即可兌換限量版EVA聯名背包乙個。搭配雙11檔期，最高還可享7折優惠。

活動期間至現場拍照打卡並完成指定任務，還可獲得限量獨家EVA聯名扇、貼紙及以特務機關NERV標誌設計而成的AR濾鏡收藏卡。記者黃筱晴／攝影
活動期間至現場拍照打卡並完成指定任務，還可獲得限量獨家EVA聯名扇、貼紙及以特務機關NERV標誌設計而成的AR濾鏡收藏卡。記者黃筱晴／攝影
以動畫經典元素如特務機關NERV、使徒等設計的EVA聯名新品也同步開賣。記者黃筱晴／攝影
以動畫經典元素如特務機關NERV、使徒等設計的EVA聯名新品也同步開賣。記者黃筱晴／攝影
現場設有「A.T.力場」沉浸式AR濾鏡體驗區，拿起手機就能體驗。記者黃筱晴／攝影
現場設有「A.T.力場」沉浸式AR濾鏡體驗區，拿起手機就能體驗。記者黃筱晴／攝影
以人氣EVA機體、角色為設計靈感所打造的MagSafe兼容手機殼。記者黃筱晴／攝影
以人氣EVA機體、角色為設計靈感所打造的MagSafe兼容手機殼。記者黃筱晴／攝影
《新世紀福音戰士》× CASETiFY聯名系列角色設計手機殼，分別展現每位EVA駕駛員個性、駕駛機型及名字。記者黃筱晴／攝影
《新世紀福音戰士》× CASETiFY聯名系列角色設計手機殼，分別展現每位EVA駕駛員個性、駕駛機型及名字。記者黃筱晴／攝影
活動期間至現場拍照打卡並完成指定任務，還可獲得限量獨家EVA聯名扇、貼紙及以特務機關NERV標誌設計而成的AR濾鏡收藏卡。記者黃筱晴／攝影
活動期間至現場拍照打卡並完成指定任務，還可獲得限量獨家EVA聯名扇、貼紙及以特務機關NERV標誌設計而成的AR濾鏡收藏卡。記者黃筱晴／攝影
以人氣EVA機體為設計靈感所打造的MagSafe兼容手機殼。記者黃筱晴／攝影
以人氣EVA機體為設計靈感所打造的MagSafe兼容手機殼。記者黃筱晴／攝影
《新世紀福音戰士》4款珍藏版配件限時限量回歸開賣。記者黃筱晴／攝影
《新世紀福音戰士》4款珍藏版配件限時限量回歸開賣。記者黃筱晴／攝影
經典紫綠配色的手機背帶限時限量回歸開賣。記者黃筱晴／攝影
經典紫綠配色的手機背帶限時限量回歸開賣。記者黃筱晴／攝影
以動畫經典元素如特務機關NERV、使徒等設計的EVA聯名PowerThru磁吸行動電源也全新開賣。記者黃筱晴／攝影
以動畫經典元素如特務機關NERV、使徒等設計的EVA聯名PowerThru磁吸行動電源也全新開賣。記者黃筱晴／攝影

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