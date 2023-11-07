限時6天！4公尺高「試驗初號機」登陸台北101 這4款珍藏版手機週邊限量回歸

配件品牌CASETiFY今年7月首度與日本經典動畫鉅作《新世紀福音戰士》合作推出獨家聯名系列，4款珍藏版AirPods Pro保護殼、充電座一開賣即秒殺，讓許多EVA粉超扼腕，狂敲碗希望再補貨開賣。這次CASETiFY一口氣帶來多個好消息，除了宣布自11月8日至11月13日，限時6天再度攜手《新世紀福音戰士》於台北101打造「PROJECT CSTF計畫：台北作戰基地」限定戶外裝置之外，4款珍藏版週邊更獨家於CASETiFY STUDiO台北新光三越信義A11品牌概念店限量回歸販售，上次沒買到的粉絲這次別再錯過。

限定戶外裝置以「PROJECT CSTF計畫：台北作戰基地」為主題，將高達4公尺巨大精緻的EVA試驗初號機從日本移師台北101購物中心信義路大門口，帶著 CASETiFY聯名手機殼破地而出，除了展示聯名系列商品，現場也設有「A.T.力場」沉浸式AR濾鏡體驗區，拿起手機一掃宛如置身《新世紀福音戰士》的末日世界。活動期間至現場拍照打卡並完成指定任務，還可獲得限量獨家EVA聯名扇、貼紙及以特務機關NERV標誌設計而成的AR濾鏡收藏卡。